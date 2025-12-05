Путін хоче обдурити весь світ "поступкою" щодо війни в Україні: розкрито шокуючий план

Кремль пропонує домовленість про "ненапад" на Одесу та Миколаїв, подаючи це як своєрідну "поступку" під час мирних переговорів. Однак об’єктивно російські війська не мають реальної здатності захопити ці міста, зазначають аналітики. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фото: з відкритих джерел

Експерти зауважують, що заступник голови Комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов раніше стверджував, що російські війська "можуть" активізуватися на Херсонському напрямку і далі наступати на Одесу та Миколаїв. Він додавав, що у випадку успішного наступу "в України не залишиться великих міст на узбережжі Чорного моря". За його словами, Крим може слугувати стартовою точкою для наступальних операцій як на суші, так і на морі.

У традиційній для Кремля манері Журавльов також заявив, що українська влада дискримінує російськомовних жителів Одеси, Херсона та Миколаєва. Він стверджував, що у разі проведення референдумів місцеві мешканці можуть підтримати "приєднання" до Росії, посилаючись на приклади Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Аналітики ISW підкреслюють, що ці заяви високопоставлених російських чиновників, включно з Путіним, є повторним використанням давніх наративів про "претензії" Москви на Одеську та Миколаївську області. Водночас вони, ймовірно, виконують когнітивно-військову функцію — вплив на мирні переговори, створення психологічного тиску та маніпуляцію сприйняттям міжнародної спільноти.

Американські фахівці зазначають, що масштабний наступ на Одесу чи Миколаїв з боку Росії практично неможливий. Для цього їм довелося б перекидати значні сили з інших секторів фронту, форсувати річку Дніпро і просуватися значними ділянками території на захід і північ, що є надзвичайно складним завданням як наземним, так і морським шляхом. Тож угода про "ненапад" виглядає більше як пропагандистський хід Кремля, ніж реальна військова перспектива.

Як вже писали "Коментарі", російське військове керівництво неодноразово звітувало про нібито значні успіхи на фронті та встановлювало терміни, до яких певні ділянки мали б опинитися під контролем окупантів. Проте більшість із цих планів залишаються нереалізованими. За словами офіцера бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимира Черняка, Кремль використовує всі наявні ресурси, намагаючись наздогнати власні стратегічні завдання.