Чого чекати від ситуації на фронті взимку: у ЗСУ вразили неочікуваним прогнозом

Російське військове керівництво неодноразово звітувало про нібито значні успіхи на фронті та встановлювало терміни, до яких певні ділянки мали б опинитися під контролем окупантів. Проте більшість із цих планів залишаються нереалізованими. За словами офіцера бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимира Черняка, Кремль використовує всі наявні ресурси, намагаючись наздогнати власні стратегічні завдання.

Фото: з відкритих джерел

Водночас наближення зимового періоду істотно сповільнює темпи бойових дій, оскільки погодні умови знижують мобільність живої сили та бронетехніки противника.

"Ми часто бачимо, як всюдихідна техніка окупантів застрягає у багнюці, адже логістичних маршрутів для пересування обмежена кількість", — зазначив Черняк.

За його словами, інтенсивність бойових операцій ще більше погіршує стан доріг, через що росіяни не можуть вчасно доставляти на передову бронетехніку, особовий склад і забезпечення. Це ускладнює проведення штурмових дій і знижує ефективність їхніх наступальних операцій у зимовий період.

Попри це, за словами офіцера, Москва може шукати альтернативні способи ведення наступу. Зокрема, ймовірне використання піхотних підрозділів, які рухатимуться повільніше, але все ж здатні досягати певних тактичних результатів. Таким чином, ефективність російських атак у холодний сезон навряд чи значно зросте, хоча частково вони зможуть просуватися вперед.

Черняк підкреслив, що на фоні цих обставин Україна має зберігати стратегічну перевагу, адже складність логістики та погодні умови діють на користь оборони, знижуючи спроможність противника проводити масовані наступи та ефективно маневрувати військами.

