Чего ждать от ситуации на фронте зимой: в ВСУ поразили неожиданным прогнозом

Российское военное руководство неоднократно отчитывалось о якобы значительных успехах на фронте и устанавливало сроки, до которых определенные участки должны оказаться под контролем оккупантов. Однако большинство из этих планов остаются нереализованными. По словам офицера бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимира Черняка, Кремль использует все имеющиеся ресурсы, пытаясь догнать собственные стратегические задачи.

Фото: из открытых источников

Приближение зимнего периода существенно замедляет темпы боевых действий, поскольку погодные условия снижают мобильность живой силы и бронетехники противника.

"Мы часто видим, как вездеходная техника окупантов застревает в грязи, ведь логистических маршрутов для передвижения ограничено количество", — отметил Черняк.

По его словам, интенсивность боевых операций еще больше усугубляет состояние дорог, из-за чего россияне не могут вовремя доставлять на передовую бронетехнику, личный состав и обеспечение. Это затрудняет проведение штурмовых действий и снижает эффективность их наступательных операций в зимний период.

Несмотря на это, по словам офицера, Москва может искать альтернативные способы наступления. В частности, вероятно использование пехотных подразделений, которые будут двигаться медленнее, но все же способны достигать определенных тактических результатов. Таким образом, эффективность российских атак в холодный сезон вряд ли значительно увеличится, хотя частично они смогут продвигаться вперед.

Черняк подчеркнул, что на фоне этих обстоятельств Украина должна сохранять стратегическое преимущество, потому что сложность логистики и погодные условия действуют в пользу обороны, снижая способность противника проводить массированные наступления и эффективно маневрировать войсками.

