Окупація міста Покровськ на Донеччині російськими військами може обернутися для РФ "пірровою перемогою" через величезні людські втрати, вважає військово-політичний експерт, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, самі російські солдати вже проводять паралелі з боями за Бахмут і визнають, що масштаби їхніх втрат значно перевищують досягнуті результати. Лише за останні два місяці на Покровському напрямку армія РФ втратила понад 20 тисяч людей — це приблизно стільки ж, скільки Вермахт втратив під час окупації Польщі у Другу світову війну.

"Росія втратила в боях за одне місто стільки ж військових, скільки німецькі війська — за всю територію Польщі", — підкреслив Снєгирьов.

Експерт також зазначив, що нинішні втрати перевищують мобілізаційні можливості Росії. За даними колишнього президента РФ, у період із січня по листопад контракт на службу підписали близько 330 тисяч громадян, тоді як британська розвідка оцінює втрати особового складу за цей самий період у 353 тисячі. Це свідчить про серйозні проблеми РФ із людськими ресурсами та здатністю поповнювати втрати.

Найбільше бойових зіткнень зараз фіксується в районі Покровська, де ситуація залишається надзвичайно напруженою. Доставка необхідних ресурсів до Мирнограда значно ускладнена, що створює серйозні логістичні труднощі. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив політолог і майор ЗСУ Андрій Ткачук, зазначивши, що нинішній стан справ у регіоні робить дії російських військ менш ефективними і збільшує їхні втрати.

