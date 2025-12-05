Оккупация города Покровск в Донецкой области российскими войсками может обернуться для РФ "пирровой победой" из-за огромных человеческих потерь, считает военно-политический эксперт, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Фото: из открытых источников

По его словам, сами российские солдаты уже проводят параллели с боями за Бахмут и признают, что масштабы их урона значительно превышают достигнутые результаты. Только за последние два месяца в Покровском направлении армия РФ потеряла более 20 тысяч человек — это примерно столько же, сколько Вермахт потерял во время оккупации Польши во Вторую мировую войну.

"Россия потеряла в боях за один город столько же военных, сколько немецкие войска — за всю территорию Польши", — подчеркнул Снегирев.

Эксперт отметил, что нынешние потери превышают мобилизационные возможности России. По данным бывшего президента РФ, в период с января по ноябрь контракт на службу подписали около 330 тысяч граждан, в то время как британская разведка оценивает потери личного состава за этот же период в 353 тысячи. Это свидетельствует о серьезных проблемах РФ с человеческими ресурсами и способностью восполнять потери.

Больше всего боевых столкновений сейчас фиксируется в районе Покровска, где ситуация остается очень напряженной. Доставка необходимых ресурсов в Мирноград значительно усложнена, что создает серьезные логистические трудности. Об этом в эфире 24 Канала сообщил политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, отметив, что нынешнее положение дел в регионе делает действия российских войск менее эффективными и увеличивает их потери.

Как уже писали "Комментарии", народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что уже в ближайшую пятницу, 5 декабря, планируется объявление нового руководителя Офиса Президента Украины. Информация о дате назначения появилась после того, как продолжительные консультации с кандидатами завершились собеседованиями, проведенными лично президентом Владимиром Зеленским.