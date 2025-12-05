Кремль предлагает договоренность о "ненападении" на Одессу и Николаев, подавая это как своеобразную "уступку" во время мирных переговоров. Однако объективно российские войска не обладают реальной способностью захватить эти города, отмечают аналитики. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее утверждал, что российские войска могут активизироваться на Херсонском направлении и дальше наступать на Одессу и Николаев. Он добавлял, что в случае успешного наступления "у Украины не останется больших городов на побережье Черного моря". По его словам, Крым может служить стартовой точкой для наступательных операций как на суше, так и на море.

В традиционной для Кремля манере Журавлев также заявил, что украинские власти дискриминируют русскоязычных жителей Одессы, Херсона и Николаева. Он утверждал, что в случае проведения референдумов местные жители могут поддержать присоединение к России, ссылаясь на примеры Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Аналитики ISW подчеркивают, что эти заявления высокопоставленных российских чиновников, включая Путина, являются повторным использованием давних нарративов о "претензиях" Москвы на Одесскую и Николаевскую области. В то же время, они, вероятно, выполняют когнитивно-военную функцию — влияние на мирные переговоры, создание психологического давления и манипуляцию восприятием международного сообщества.

Американские специалисты отмечают, что масштабное наступление на Одессу или Николаев со стороны России практически невозможно. Для этого им пришлось бы перебрасывать значительные силы из других секторов фронта, форсировать реку Днепр и продвигаться по значительным участкам территории на запад и север, что является сложнейшей задачей как наземным, так и морским путем. Поэтому соглашение о "ненападении" выглядит больше как пропагандистское шествие Кремля, чем реальная военная перспектива.

Как уже писали "Комментарии", российское военное руководство неоднократно отчитывалось о якобы значительных успехах на фронте и устанавливало сроки, до которых определенные участки должны оказаться под контролем оккупантов. Однако большинство из этих планов остаются нереализованными. По словам офицера бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимира Черняка, Кремль использует все имеющиеся ресурсы, пытаясь догнать собственные стратегические задачи.