Волонтер Сергей Стерненко выразил серьезную обеспокоенность состоянием украинской обороны, отмечая, что она "разваливается и деградирует". По его словам, в то время как ВСУ сталкиваются с критическими внутренними проблемами, российские войска активно продвигаются по нескольким направлениям, в частности Гуляйпольскому и Покровско-Мирноградскому.

Фото: из открытых источников

"Если ничего не изменить, Украине грозит обвал фронта. Мы рискуем при определенных обстоятельствах получить в один момент прорыв россиян на уже оперативную глубину, то есть 10, 20, 30 километров и более в течение очень короткого промежутка времени просто потому, что некому будет держать оборону и этих россиян сдерживать", — предупредил Стерн.

По словам волонтера, на некоторых участках фронта на один километр приходится всего 20-30 пехотинцев, что демонстрирует критические системные проблемы украинской армии.

"Для того чтобы лечить определенную болезнь, нужно поставить сначала диагноз, нужно признать, что она есть", — отмечает Стерненко.

При этом он призвал власть и гражданское общество к честному и открытому разговору о проблемах в обороне.

Стерненко выделяет две основные внутренние проблемы: системный кризис управления и вранье в докладах на всех уровнях военного командования. Это заставляет командиров на местах скрывать уход с позиций во избежание наказания или приказов о восстановлении утраченных рубежей в условиях критической недокомплектации бригад. Волонтер отмечает, что это формирует "колесо лжи", которое, в конце концов, приводит к росту потерь. Это создает "колесо лжи", что, в конце концов, увеличивает потери, считает Стерненко.

По мнению Стерненко, украинская армия нуждается в реформах даже во время войны.

"Я считаю, что те, кто говорят, что во время Великой войны нельзя реформировать армию, вредят армии не меньше, чем армия противника", – подчеркивает общественный активист.

Он отмечает, что именно реформы являются единственным путем для улучшения управления и укрепления обороноспособности ВСУ.

Как уже писали "Комментарии", Кремль предлагает договоренность о "ненападении" на Одессу и Николаев, подавая это как своеобразную "уступку" во время мирных переговоров. Однако объективно российские войска не обладают реальной способностью захватить эти города, отмечают аналитики. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).