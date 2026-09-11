ЗСУ повернули сотні квадратних кілометрів і показали вразливість армії РФ: деталі

Операція Сил оборони України в районі Лиману може стати одним із найбільш показових наземних епізодів війни. Українські підрозділи відновили контроль понад 200 квадратними кілометрами території, одночасно продемонструвавши, що стрімкий розвиток безпілотників не скасував значення піхоти та бронетехніки. Таку оцінку в матеріалі The Telegraph дав британський військовий оглядач, колишній полковник британської армії Хеміш де Бреттон-Гордон.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

На його думку, значення операції полягає не лише у площі звільненої території. Українські військові, ймовірно, протягом кількох місяців приховували підготовку до наступу, водночас створюючи умови для комплексного удару. В операції були задіяні бронетехніка, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, маскування, обман та високоточна зброя.

Такий підхід фактично демонструє ефективність загальновійськової тактики, яку ще недавно багато хто вважав застарілою через домінування БПЛА на сучасному полі бою.

Особливо помітний контраст із заявами російського керівництва. Незадовго до цього Володимир Путін говорив американським представникам Стіву Уіткоффу та Джареду Кушнеру, що Москва вимагає передачі Росії всієї території Донбасу як однієї з умов завершення війни. Водночас російські підрозділи зіткнулися з тиском у районі Лимана.

Бреттон-Гордон зазначає: дрони здатні розвідувати, коригувати вогонь, знищувати техніку та порушувати логістику, але вони не можуть самостійно зайняти територію та утримувати її. Для цього, як і раніше, потрібні люди.

Українська операція показала, що бронетехніка може ефективно працювати навіть у насиченому безпілотниками просторі — за умови її поєднання з РЕБ, розвідкою, артилерією, піхотою та БПЛА.

На думку оглядача, цей досвід має стати сигналом і для Заходу. Росія не обов'язково має гарантований шлях до перемоги, а передчасні поступки Москві можуть дати Кремлю час відновити сили та продовжити війну.

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