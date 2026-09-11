Сколько еще вояк российские генералы потребовали для войны в Украине: разведка назвал цифры

Российское военное руководство после прошедших в стране общенациональных выборов запросило у Владимира Путина дополнительно 800 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в разведывательных данных, на которые ссылается глава ГУР Олег Иващенко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

При этом возможности российской армии по одновременному набору и подготовке личного состава существенно ниже заявленной потребности. Согласно оценке разведки, российские вооруженные силы способны одновременно мобилизовать, экипировать, обеспечить и обучить примерно 300-500 тысяч новобранцев.

В отчете также приводится крайне низкая оценка выживаемости новых российских военнослужащих непосредственно после прибытия на фронт. По данным украинской стороны, средняя продолжительность жизни некоторых новобранцев в зоне боевых действий составляет от 20 до 30 минут.

Западные разведывательные службы, как отмечается в материале, считают, что Украина смогла увеличить эффективность поражения российских войск благодаря технологическим инновациям и способности наносить удары по объектам в глубине российской обороны.

Одновременно внутри России, по оценкам разведки, усиливается напряженность. Среди причин называются замедление продвижения российской армии на фронте, ограничения доступа к интернету и дефицит топлива, который связывают с ударами по российской нефтегазовой инфраструктуре.

При этом Украина также несет значительные потери. По оценке Центра стратегических и международных исследований, общее число погибших и раненых украинских военнослужащих составляет от 525 до 625 тысяч.

Москва пытается компенсировать нехватку людей не только за счет собственного населения. По данным ГУР, Россия уже завербовала более 28 тысяч иностранных бойцов, причем все больше граждан африканских стран привлекают обещаниями высокой оплаты.

Украинская разведка заявляет, что пытается препятствовать такой вербовке через передачу информации иностранным службам безопасности и проведение информационных операций.

Еще одним источником пополнения российских сил остается Северная Корея. По данным Иващенко, около 8 тысяч северокорейских военнослужащих сейчас находятся в Курской области, а их численность в перспективе может вырасти примерно до 50 тысяч.

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