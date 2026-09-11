Скільки ще вояк російські генерали зажадали для війни в Україні: розвідка назвала цифри

Російське військове керівництво після загальнонаціональних виборів, що відбулися в країні, запросило у Володимира Путіна додатково 800 тисяч військовослужбовців. Про це йдеться у розвідувальних даних, на які посилається голова ГУР Олег Іващенко.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

При цьому можливості російської армії по одночасному набору та підготовці особового складу істотно нижчі від заявленої потреби. Згідно з оцінкою розвідки, російські збройні сили здатні одночасно мобілізувати, екіпірувати, забезпечити та навчити приблизно 300-500 тисяч новобранців.

У звіті також наводиться вкрай низька оцінка виживання нових російських військовослужбовців безпосередньо після прибуття на фронт. За даними української сторони, середня тривалість життя деяких новобранців у зоні бойових дій становить від 20 до 30 хвилин.

Західні розвідувальні служби, як зазначається у матеріалі, вважають, що Україна змогла збільшити ефективність поразки російських військ завдяки технологічним інноваціям та здатності завдавати ударів по об'єктах у глибині російської оборони.

Водночас у Росії, за оцінками розвідки, посилюється напруженість. Серед причин називаються уповільнення просування російської армії на фронті, обмеження доступу до інтернету та дефіцит палива, яке пов'язують із ударами по російській нафтогазовій інфраструктурі.

При цьому Україна також зазнає значних втрат. За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень, загальна кількість загиблих та поранених українських військовослужбовців становить від 525 до 625 тисяч.

Москва намагається компенсувати нестачу людей не лише за рахунок власного населення. За даними ГУР, Росія вже завербувала понад 28 тисяч іноземних бійців, причому дедалі більше громадян африканських країн залучають обіцянки високої оплати.

Українська розвідка заявляє, що намагається перешкоджати такому вербуванню через передачу інформації іноземним службам безпеки та проведення інформаційних операцій.

Ще одним джерелом поповнення російських сил залишається Північна Корея. За даними Іващенка, близько 8 тисяч північнокорейських військовослужбовців зараз перебувають у Курській області, а їх чисельність у перспективі може зрости приблизно до 50 тисяч.

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