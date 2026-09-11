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Глава ГУР назвал срок, когда Россия может потерять возможность продолжать войну

Олег Иващенко заявил, что нынешние темпы российских потерь уже превышают возможности армии по восполнению личного состава

11 сентября 2026, 07:12
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Кравцев Сергей

Россия располагает ресурсами для продолжения войны против Украины еще примерно на год, однако при сохранении нынешних темпов потерь ее военный и экономический потенциал может быть исчерпан к 2028 году. Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко заявил в интервью The Times.

Глава ГУР назвал срок, когда Россия может потерять возможность продолжать войну

Олег Иващенко. Фото: из открытых источников

По словам руководителя ГУР, российская армия ежедневно привлекает около 1000 новых военнослужащих, а иногда этот показатель достигает 1200 человек. При этом потери значительно выше. Иващенко привел данные ежедневной разведывательной сводки: за один из дней было зафиксировано 1410 потерь, накануне – 1551.

Особенно показательным генерал назвал соотношение погибших и раненых. По его словам, около 60% потерь приходится на военнослужащих, погибших непосредственно на поле боя. Иващенко утверждает, что столь высокий показатель сохранялся примерно всю неделю.

Одной из причин он назвал стремительное развитие беспилотных технологий и искусственного интеллекта. Современные системы разведки позволяют обнаруживать цели быстрее, а дальность и точность ударов увеличивают смертельную опасность для российских подразделений. Эвакуация раненых из зоны боевых действий, по словам главы ГУР, становится крайне сложной из-за постоянного наблюдения.

Западные разведывательные структуры, как отмечается в публикации, также оценивают ежемесячное превышение российских потерь над числом новобранцев примерно в 6000 человек.

Иващенко считает, что продолжение нынешней динамики способно серьезно ударить по российскому обществу. Он заявил о низком боевом духе военнослужащих и подавленных настроениях населения, подчеркнув, что большинство россиян, по его оценке, не хотят войны.

При этом Украина оценивает общие российские потери с начала полномасштабного вторжения в 1 502 390 военнослужащих. Независимые оценки CSIS ниже – около 1,4 млн потерь, включая до 450 тыс. погибших.

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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/ukraine-spy-chief-russia-putin-war-gjk6w0h86
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