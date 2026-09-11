Глава ГУР назвав термін, коли Росія може втратити можливість продовжувати війну

Росія має у своєму розпорядженні ресурси для продовження війни проти України ще приблизно на рік, проте за збереження нинішніх темпів втрат її військовий та економічний потенціал може бути вичерпаний до 2028 року. Про це голова управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Олег Іващенко заявив в інтерв'ю The Times.

Олег Іващенко. Фото: із відкритих джерел

За словами керівника ГУР, російська армія щодня приваблює близько 1000 нових військовослужбовців, а іноді цей показник сягає 1200 осіб. При цьому втрати значно вищі. Іващенко навів дані щоденного розвідувального зведення: за один із днів було зафіксовано 1410 втрат, напередодні – 1551.

Особливо показовим генерал назвав співвідношення загиблих та поранених. За його словами, близько 60% втрат припадає на військовослужбовців, які загинули безпосередньо на полі бою. Іващенко стверджує, що такий високий показник зберігався приблизно весь тиждень.

Однією з причин він назвав стрімкий розвиток безпілотних технологій та штучного інтелекту. Сучасні системи розвідки дозволяють виявляти цілі швидше, а дальність та точність ударів збільшують смертельну небезпеку для російських підрозділів. Евакуація поранених із зони бойових дій, за словами глави ГУР, стає вкрай складною через постійне спостереження.

Західні розвідувальні структури, як зазначається у публікації, також оцінюють щомісячне перевищення російських втрат над числом новобранців приблизно 6000 осіб.

Іващенко вважає, що продовження нинішньої динаміки здатне серйозно вдарити по російському суспільству. Він заявив про низький бойовий дух військовослужбовців і пригнічені настрої населення, наголосивши, що більшість росіян, за його оцінкою, не хочуть війни.

При цьому Україна оцінює загальні російські втрати з початку повномасштабного вторгнення в 1502390 військовослужбовців. Незалежні оцінки CSIS нижчі – близько 1,4 млн. втрат, включаючи до 450 тис. загиблих.

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