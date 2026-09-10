Силы обороны поразили важнейший порт, через который РФ завозила "Шахеды" из Ирана

Украинские силы за последние сутки нанесли серию ударов по российской инфраструктуре, задействованной в обеспечении войны против Украины. Под поражение попали сразу восемь объектов в разных регионах РФ, включая стратегически важный порт на Каспийском море, который использовался для доставки иранских ударных беспилотников.

Пожар в порту на Каспийском море. Фото: из открытых источников

О серии атак сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, среди целей оказались объекты в Московской, Воронежской, Астраханской и Брянской областях, а также нефтеперерабатывающий объект в Ямало-Ненецком автономном округе.

Отдельное внимание привлекла атака на Махачкалинский морской торговый порт в Дагестане. В компании Fire Point заявили, что для удара применялись украинские беспилотники FP-1. По данным компании, именно через этот порт Россия получала иранские Shahed, которые затем направлялись к местам применения против Украины.

Махачкалинский порт имеет особое значение для российской логистики: это единственный незамерзающий глубоководный порт РФ на Каспии, способный работать круглый год. Через него поддерживается морское сообщение с государствами Каспийского региона, включая Иран.

Масштаб грузооборота показывает значение объекта. За первые восемь месяцев 2026 года порт обработал более 2,9 млн тонн грузов. Более 2,08 млн тонн из этого объема составила нефть.

На территории порта после атаки зафиксировали попадание и пожар. Насколько серьезно повреждена инфраструктура и повлияет ли это на российские поставки, пока неизвестно.

"Россия каждый день продолжает свой террор против Украины. И каждый день получает справедливый ответ", — заявил Владимир Зеленский.

Теперь вопрос заключается в том, насколько болезненным для российской военной логистики окажется удар по одному из ключевых маршрутов через Каспий.

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