Сили оборони уразили найважливіший порт, через який РФ завозила "Шахеди" з Ірану

Українські сили за останню добу завдали серії ударів по російській інфраструктурі, яка задіяна у забезпеченні війни проти України. Під поразку потрапили одразу вісім об'єктів у різних регіонах РФ, включаючи стратегічно важливий порт на Каспійському морі, який використовувався для доставки ударних іранських безпілотників.

Пожежа в порту на Каспійському морі. Фото: з відкритих джерел

Про серію атак повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, серед цілей опинилися об'єкти в Московській, Воронезькій, Астраханській та Брянській областях, а також нафтопереробний об'єкт у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Окрему увагу привернула атака на Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. У компанії Fire Point заявили, що для удару використовувалися українські безпілотники FP-1. За даними компанії, саме через цей порт Росія отримувала іранські Shahed, які потім прямували до місць застосування проти України.

Махачкалінський порт має особливе значення для російської логістики: це єдиний незамерзаючий глибоководний порт РФ на Каспії, здатний працювати цілий рік. Через нього підтримується морське сполучення з державами Каспійського регіону, включаючи Іран.

Масштаб вантажообігу показує значення об'єкта. За перші вісім місяців 2026 року порт обробив понад 2,9 млн. тонн вантажів. Понад 2,08 млн тонн із цього обсягу склала нафта.

На території порту після атаки зафіксували потрапляння та пожежу. Наскільки серйозно пошкоджена інфраструктура і чи вплине це на російські постачання, поки що невідомо.

"Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь", — заявив Володимир Зеленський.

Тепер питання полягає в тому, наскільки болючим для російської військової логістики виявиться удар по одному з ключових маршрутів через Каспій.

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