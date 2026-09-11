ВСУ вернули сотни квадратных километров и показали уязвимость армии РФ: детали

Операция Сил обороны Украины в районе Лимана может стать одним из наиболее показательных наземных эпизодов войны. Украинские подразделения восстановили контроль более чем над 200 квадратными километрами территории, одновременно продемонстрировав, что стремительное развитие беспилотников не отменило значение пехоты и бронетехники. Такую оценку в материале для The Telegraph дал британский военный обозреватель, бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его мнению, значение операции заключается не только в площади освобожденной территории. Украинские военные, предположительно, на протяжении нескольких месяцев скрывали подготовку к наступлению, одновременно создавая условия для комплексного удара. В операции были задействованы бронетехника, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, маскировка, обман и высокоточное оружие.

Такой подход фактически демонстрирует эффективность общевойсковой тактики, которую еще недавно многие считали устаревающей из-за доминирования БПЛА на современном поле боя.

Особенно заметен контраст с заявлениями российского руководства. Незадолго до этого Владимир Путин говорил американским представителям Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, что Москва требует передачи России всей территории Донбасса как одного из условий завершения войны. В то же время российские подразделения столкнулись с давлением непосредственно в районе Лимана.

Бреттон-Гордон отмечает: дроны способны разведовать, корректировать огонь, уничтожать технику и нарушать логистику, но они не могут самостоятельно занять территорию и удерживать ее. Для этого по-прежнему нужны люди.

Украинская операция показала, что бронетехника может эффективно работать даже в насыщенном беспилотниками пространстве — при условии ее сочетания с РЭБ, разведкой, артиллерией, пехотой и БПЛА.

По мнению обозревателя, этот опыт должен стать сигналом и для Запада. Россия не обязательно имеет гарантированный путь к победе, а преждевременные уступки Москве могут дать Кремлю время восстановить силы и продолжить войну.

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