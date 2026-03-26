ЗСУ поламали плани Путіна: чому РФ тепер змушена економити ракети

Кравцев Сергей
Успішні удари українських захисників по об'єктах, які відповідають за виробництво російських ракет, змусили росіян змінити тактику обстрілу території України. Про це сказав в ефірі Radio NV Вадим Кушніков, оглядач порталу "Мілітарний".
Ракети РФ. Фото: з відкритих джерел
За словами Кушнікова, це дає розуміння, що у ворога є певні запаси ракет.
"Але на сьогоднішній момент він, ймовірно, змушений змінити свою тактику у бік ширшого застосування інших засобів повітряного нападу, щоб не витрачати той запас ракетного озброєння, який він уже встиг нагромадити, доки не буде відновлено серійне виробництво на цих російських підприємствах", — наголосив експерт.
Експерт також відзначив успішне знищення в Криму пускової установки "Бастіон-М" та двох дорогих ракет "Циркон", які Росія адаптувала для їхнього запуску.
Вадим Кушніков підкреслив, що тактико-технічні характеристики ракет "Циркон" після модернізації дозволяють ворогові завдавати ударів по дуже широких географічних просторах, у тому числі і по західних регіонах України.
