Війна з Росією ЗСУ поламали плани Путіна: чому РФ тепер змушена економити ракети
ЗСУ поламали плани Путіна: чому РФ тепер змушена економити ракети

Експерт пояснив наслідки атак України

26 березня 2026, 06:54
Кравцев Сергей

Успішні удари українських захисників по об'єктах, які відповідають за виробництво російських ракет, змусили росіян змінити тактику обстрілу території України. Про це сказав в ефірі Radio NV Вадим Кушніков, оглядач порталу "Мілітарний".

ЗСУ поламали плани Путіна: чому РФ тепер змушена економити ракети

Ракети РФ. Фото: з відкритих джерел

"Ми можемо провести досить чіткі паралелі з успішними ударами Сил оборони України, зокрема по Воткінському заводу, який відповідає за серійне виробництво ракет 9М723, 9М729, які входять до комплексу Іскандер М, а також інших крилатих ракет, в тому числі з лінійки Х -101. І безпосередньо останні успішні ураження по заводу "Кремній Ел", — заявив він.

За словами Кушнікова, це дає розуміння, що у ворога є певні запаси ракет.

"Але на сьогоднішній момент він, ймовірно, змушений змінити свою тактику у бік ширшого застосування інших засобів повітряного нападу, щоб не витрачати той запас ракетного озброєння, який він уже встиг нагромадити, доки не буде відновлено серійне виробництво на цих російських підприємствах", — наголосив експерт.

Експерт також відзначив успішне знищення в Криму пускової установки "Бастіон-М" та двох дорогих ракет "Циркон", які Росія адаптувала для їхнього запуску.

Вадим Кушніков підкреслив, що тактико-технічні характеристики ракет "Циркон" після модернізації дозволяють ворогові завдавати ударів по дуже широких географічних просторах, у тому числі і по західних регіонах України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі 25 березня дрони атакували суднобудівний завод у місті Виборзі Ленінградської області Росії. Пошкоджено патрульний криголам. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у Telegram радника міністра оборони України Сергія Стерненка.




