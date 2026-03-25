В РФ прилет по важному заводу РФ: стали известны детали

Ночью 25 марта дроны атаковали судостроительный завод в городе Выборге Ленинградской области России. Поврежден патрульный ледокол. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram советника министра обороны Украины Сергея Стерненко.

Выборг Ленинградской области массированно атаковали дроны. Фото: из открытых источников

В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледоколам проекта 23550.

Также местные жители заявляют о пожаре на территории предприятия – загорелось сухогруз.

Кроме того, в Выборге у базы ФСБ горит здание.

В ночь на 25 марта Белгород вздрогнул от серии мощных взрывов. Стало известно, что в результате атаки были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Сначала местные жители в соцсетях сообщали, что взрывы начались около 04:30, после чего в отдельных районах города исчезло или кратковременно исчезало электроснабжение, а в небе видны вспышки. Местные власти заявили, что город и Белгородский район якобы подверглись ракетным обстрелам со стороны Украины.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, зафиксированы "серьезные повреждения" объектов энергетической инфраструктуры, из-за которых возникли перебои с электро-, водо- и теплоснабжением в самом Белгороде, а также Белгородском районе.

Путинские чиновники пытались усмирить россиян, утверждая, что пострадавших нет. На местах работают аварийные службы. Более точный масштаб разрушений на объектах агрессора оккупационные власти обещают оценить чуть позже.



