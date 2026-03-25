Головна Новини Суспільство Війна з Росією У РФ приліт по важливому заводу РФ: стали відомі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

У РФ приліт по важливому заводу РФ: стали відомі деталі

Суднобудівний завод РФ у Виборгу опинився під атакою дронів

25 березня 2026, 11:30
Кравцев Сергей

Вночі 25 березня дрони атакували суднобудівний завод у місті Виборг Ленінградської області Росії. Пошкоджено патрульний криголам. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у Telegram радника міністра оборони України Сергія Стерненка.

Виборг Ленінградської області масовано атакували дрони. Фото: з відкритих джерел

Внаслідок атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проєкту 23550.

Також місцеві жителі заявляють про пожежу на території підприємства — загорілося суховантажне судно.

Крім того, у Виборгу поблизу бази ФСБ горить будівля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 25 березня Бєлгород здригнувся від серії потужних вибухів. Стало відомо, що внаслідок атаки було серйозно пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

Спочатку місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що вибухи почалися близько 04:30, після чого в окремих районах міста зникло або короткочасно зникало електропостачання, а в небі було видно спалахи. Місцева влада заявила, що місто і Білгородський район нібито зазнали ракетного обстрілу з боку України. 

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, зафіксовано "серйозні ушкодження" об'єктів енергетичної інфраструктури, через що виникли перебої з електро-, водо- та теплопостачанням у самому Бєлгороді, а також Бєлгородському районі.

Путінські чиновники намагалися втихомирити росіян, стверджуючи, що постраждалих немає. На місцях працюють аварійні служби. Точніший масштаб руйнувань на об'єктах агресора окупаційна влада обіцяє оцінити трохи пізніше.




