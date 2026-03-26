ВСУ поломали планы Путина: почему РФ теперь вынуждена экономить ракеты

Успешные удары украинских защитников по объектам, отвечающим за производство российских ракет, заставили россиян изменить тактику обстрела территории Украины. Об этом сказал в эфире Radio NV Вадим Кушников, обозреватель портала "Милитарный".

"Мы можем провести довольно четкие параллели с успешными ударами Сил обороны Украины, в частности по Воткинскому заводу, который отвечает за серийное производство ракет 9М723, 9М729, входящих в комплекс "Искандер-М", а также других крылатых ракет, в том числе из линейки Х-101. И непосредственно последние успешные удары по заводу "Кремний Эл", – заявил эксперт.

По словам Кушникова, это дает понимание, что у врага есть определенные запасы ракет. "Но на сегодняшний момент он, вероятно, вынужден изменить свою тактику в сторону более широкого применения других средств воздушного нападения, чтобы не расходовать тот запас ракетного вооружения, который он уже успел накопить, пока не будет возобновлено серийное производство на этих российских предприятиях", – подчеркнул эксперт.

Эксперт также отметил успешное уничтожение в Крыму пусковой установки "Бастион-М" и двух дорогостоящих ракет "Циркон", которые Россия адаптировала для их запуска.

Вадим Кушников подчеркнул, что тактико-технические характеристики ракет "Циркон" после модернизации позволяют врагу наносить удары по очень обширным географическим пространствам, в том числе и по западным регионам Украины.

