ЗСУ пішли вперед: Росія втрачає позиції відразу на кількох ділянках

Українські військові за останні дні досягли локальних успіхів одразу на кількох ділянках фронту. Згідно з оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), найбільш помітні зміни відбулися на Слов'янському напрямку, де російські підрозділи були змушені відійти з раніше зайнятих позицій.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Російські джерела визнали втрату позицій на схід від Лимана, на захід від Іванівки, в районі Зарічного і на північному сході Ямполя. Раніше Москва заявляла про наявність своїх військ на цих ділянках.

Українська сторона також спростувала заяви про просування росіян у Святогірську. За даними українських військових, російське командування збільшує кількість штурмів під Лиманом і стягує туди додаткові сили, проте спроби просування супроводжуються значними втратами через удари ЗСУ.

На Костянтинівському напрямку ситуація залишається напруженою: російські підрозділи змогли трохи просунутися і продовжують шукати нагоди проникнути в місто.

У районі Добропілля російські війська 7 та 8 вересня робили атаки, але нових територій не захопили. Найуспішнішими для Москви виявилися дії під Покровськом. Геолокаційні матеріали вказують на можливе захоплення росіянами Мирного та розташованої поблизу Василівки.

Українські контратаки фіксуються та за межами Донецької області. На півночі Сумщини ЗСУ атакували позиції російських військ біля Кіндратівки та Новокостянтинівки, зупинивши їхнє просування.

На Куп'янському та Борівському напрямах російські війська також продовжували наступ, але не досягли нових територіальних успіхів. Більше того, українські підрозділи контратакували в районі Західного на північ від Куп'янська.

Показово, що російське командування вже готується до зими і складає списки військових, які мають залишитися в Куп'янську. Це може означати, що Москва не розраховує завершити боротьбу за місто до холодів.

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