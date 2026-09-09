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Фронт меняется: в США объяснили опасный расчет Путина по Украине

Российская армия больше не демонстрирует прежних темпов продвижения, однако Москва продолжает настаивать на условиях, сформированных в период своих крупных наступательных успехов

9 сентября 2026, 08:17
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Кравцев Сергей

Россия не собирается корректировать свои требования к Украине, несмотря на существенные изменения ситуации на поле боя. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), сравнив динамику фронта в разные периоды войны.

Фронт меняется: в США объяснили опасный расчет Путина по Украине

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В ISW напоминают: ранее Москва уже считала недостаточно выгодным для себя даже американский план из 28 пунктов, обсуждавшийся в 2025 году. Российские представители тогда требовали учитывать "реалии на земле" и устранить так называемые "коренные причины" войны.

Однако нынешняя ситуация на фронте заметно отличается от той, на которой строились прежние расчеты Кремля. В период с 20 мая по 20 ноября 2025 года российские войска, согласно оценке ISW, получили чистый прирост территории примерно на 2404 кв. км, а с учетом инфильтраций – около 2485 кв. км.

Совершенно другую картину институт фиксирует в период с 8 марта по 8 сентября 2026 года. За это время российские силы потеряли ранее захваченные территории общей площадью около 195 кв. км, тогда как их чистое продвижение составило примерно 361 кв. км с учетом инфильтраций.

Одновременно украинская армия добилась заметных успехов зимой и весной 2026 года. В ходе контрнаступления в районе Александровки, по данным ISW, были освобождены 26 населенных пунктов и более 745 кв. км территории в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Россия также испытывает проблемы с продвижением к Славянску, Краматорску и Дружковке – городам укрепленного оборонительного пояса Украины. Это происходит несмотря на заявления Кремля о планах установить контроль над всей Донецкой областью до конца 2026 года.

При этом Киев изменил характер войны и за пределами линии фронта. Украинские удары средней и большой дальности по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, аэродромам и военным объектам наносят ущерб экономике РФ и ограничивают ее военные возможности.

Несмотря на это, Москва продолжает придерживаться первоначальных максималистских требований. ISW считает, что Кремль фактически отказывается признавать изменение военной реальности и пытается вести переговоры так, будто преимущество России остается неизменным.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-8-2026/
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