В чем Путин пытается убедить Трампа: в США раскрыли тактику Кремля

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, использовал телефонный разговор с Дональдом Трампом 8 сентября для продвижения собственной версии происходящего на поле боя. Такую оценку дает Институт изучения войны (ISW).

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По данным американских аналитиков, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил после разговора, что Путин предоставил Трампу якобы "объективную и исчерпывающую" информацию о ситуации на фронте. Кроме того, российский лидер, как утверждается, рассказал американскому президенту, какие действия США способны ускорить окончание войны.

В ISW считают эту оценку Кремля крайне сомнительной. Аналитики указывают, что российское руководство регулярно получает информацию от военных структур, которые систематически преувеличивают успехи армии РФ. В результате Путин может принимать решения, основываясь на искаженной картине происходящего.

По мнению института, российский президент стремится создать впечатление, будто продвижение российских войск неизбежно и Украина постепенно теряет способность сопротивляться. Такая версия событий может использоваться как аргумент в пользу давления Вашингтона на Киев: мол, чем дольше продолжается война, тем хуже будет положение Украины.

После разговора Путина с Трампом аналогичные заявления прозвучали и от других российских чиновников. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что положение Украины якобы ухудшается с каждым днем, а российские требования будут становиться жестче по мере продолжения войны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что американские переговорщики якобы начинают учитывать "реалии на земле". При этом он вновь употребил формулировку о необходимости устранить "коренные причины" конфликта.

ISW отмечает, что подобная риторика свидетельствует: Москва не готова существенно менять свою переговорную позицию. Кремль продолжает настаивать на требованиях, которые ранее уже были сформулированы как условия окончания войны.

Таким образом, по оценке аналитиков, Москва пытается вести переговоры не только за столом дипломатии, но и через формирование у Вашингтона собственного представления о том, кто на самом деле выигрывает войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трампу предлагают сыграть жестче: Россия может оказаться перед новым фронтом давления.



