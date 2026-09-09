У чому Путін намагається переконати Трампа: у США розкрили тактику Кремля

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, використав телефонну розмову з Дональдом Трампом 8 вересня для просування власної версії бою, що відбувається на полі. Таку оцінку надає Інститут вивчення війни (ISW).

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За даними американських аналітиків, помічник російського президента Юрій Ушаков заявив після розмови, що Путін надав Трампу нібито "об'єктивну та вичерпну" інформацію про ситуацію на фронті. Крім того, російський лідер, як стверджується, розповів американському президенту, які дії США здатні прискорити закінчення війни.

У ISW вважають цю оцінку Кремля вкрай сумнівною. Аналітики вказують, що російське керівництво регулярно одержує інформацію від військових структур, які систематично перебільшують успіхи армії РФ. У результаті Путін може приймати рішення, ґрунтуючись на перекрученій картині того, що відбувається.

На думку інституту, російський президент прагне створити враження, ніби просування російських військ неминуче і Україна поступово втрачає здатність чинити опір. Така версія подій може використовуватися як аргумент на користь тиску Вашингтона на Київ: мовляв, що довше триває війна, то гіршим буде становище України.

Після розмови Путіна із Трампом аналогічні заяви пролунали і від інших російських чиновників. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що становище України нібито погіршується з кожним днем, а російські вимоги ставатимуть жорсткішими в міру продовження війни.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров також заявив, що американські переговорники нібито починають враховувати "реалії на землі". При цьому він знову використав формулювання про необхідність усунути "корінні причини" конфлікту.

ISW зазначає, що подібна риторика свідчить: Москва не готова суттєво змінювати свою переговорну позицію. Кремль продовжує наполягати на вимогах, які вже були сформульовані як умови закінчення війни.

Таким чином, за оцінкою аналітиків, Москва намагається вести переговори не лише за столом дипломатії, а й через формування у Вашингтона власного уявлення про те, хто насправді виграє війну.

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