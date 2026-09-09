Фронт змінюється: у США пояснили небезпечний розрахунок Путіна по Україні

Росія не має наміру коригувати свої вимоги до України, незважаючи на суттєві зміни ситуації на полі бою. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), порівнявши динаміку фронту у різні періоди війни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У ISW нагадують: раніше Москва вже вважала недостатньо вигідним для себе навіть американський план із 28 пунктів, що обговорювався у 2025 році. Російські представники тоді вимагали враховувати "реалії на землі" та усунути так звані "корінні причини" війни.

Проте нинішня ситуація на фронті помітно відрізняється від тієї, де будувалися колишні розрахунки Кремля. У період з 20 травня по 20 листопада 2025 року російські війська, за оцінкою ISW, отримали чистий приріст території приблизно на 2404 кв. км, а з урахуванням інфільтрацій – близько 2485 кв. км.

Іншу картину інститут фіксує в період з 8 березня по 8 вересня 2026 року. За цей час російські сили втратили раніше захоплені території загальною площею близько 195 кв. км, тоді як їхнє чисте просування склало приблизно 361 кв. км із урахуванням інфільтрацій.

Водночас українська армія досягла помітних успіхів узимку та навесні 2026 року. У ході контрнаступу в районі Олександрівки, за даними ISW, було звільнено 26 населених пунктів та понад 745 кв. км території у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Росія також має проблеми з просуванням до Слов'янська, Краматорська та Дружківки – міст укріпленого оборонного поясу України. Це відбувається, незважаючи на заяви Кремля про плани встановити контроль над усією Донецькою областю до кінця 2026 року.

При цьому Київ змінив характер війни та за межами лінії фронту. Українські удари середньої та великої дальності по російських нафтопереробних підприємствах, аеродромах та військових об'єктах завдають шкоди економіці РФ та обмежують її військові можливості.

Попри це Москва продовжує дотримуватися початкових максималістських вимог. ISW вважає, що Кремль фактично відмовляється визнавати зміну військової реальності та намагається вести переговори так, ніби перевага Росії залишається незмінною.

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