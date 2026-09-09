ВСУ пошли вперед: Россия теряет позиции сразу на нескольких участках

Украинские военные за последние дни добились локальных успехов сразу на нескольких участках фронта. Согласно оценке Института изучения войны (ISW), наиболее заметные изменения произошли на Славянском направлении, где российские подразделения были вынуждены отойти с ряда ранее занятых позиций.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Российские источники признали потерю позиций восточнее Лимана, западнее Ивановки, в районе Заречного и на северо-востоке Ямполя. Ранее Москва заявляла о присутствии своих войск на этих участках.

Украинская сторона также опровергла заявления о продвижении россиян в Святогорске. По данным украинских военных, российское командование увеличивает число штурмов под Лиманом и стягивает туда дополнительные силы, однако попытки продвижения сопровождаются значительными потерями из-за ударов ВСУ.

На Константиновском направлении ситуация остается напряженной: российские подразделения смогли немного продвинуться и продолжают искать возможность проникнуть в город.

В районе Доброполья российские войска 7 и 8 сентября предпринимали атаки, но новых территорий не захватили. Более успешными для Москвы оказались действия под Покровском. Геолокационные материалы указывают на вероятный захват россиянами Мирного и расположенной поблизости Васильевки.

Украинские контратаки фиксируются и за пределами Донецкой области. На севере Сумщины ВСУ атаковали позиции российских войск возле Кондратовки и Новоконстантиновки, остановив их продвижение.

На Купянском и Боровском направлениях российские войска также продолжали наступление, но не добились новых территориальных успехов. Более того, украинские подразделения контратаковали в районе Западного севернее Купянска.

Показательно, что российское командование уже готовится к зиме и составляет списки военных, которым предстоит остаться в Купянске. Это может означать, что Москва не рассчитывает завершить борьбу за город до наступления холодов.

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