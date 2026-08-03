ЗСУ пішли в контратаку: у США розповіли про ситуацію на фронті

Російська загарбницька армія продовжує спроби прорватися на Слов'янському та Костянтинівському напрямах, проте досягти підтверджених успіхів їй поки що не вдається. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував ситуацію на фронті за 1-2 серпня.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою аналітиків, російські війська знову проводили наступальні операції в районі Слов'янська, проте українські Сили оборони вчасно організували контратаки та зупинили просування супротивника. Один із російських військових блогерів визнав, що українські підрозділи успішно контратакували в районі Рай-Олександрівки, розташованій на схід від Слов'янська.

Натомість експерти ISW відзначають зміну російської тактики. Перед спробами наступу окупанти все активніше застосовують керовані авіаційні бомби, прагнучи зруйнувати оборонні позиції та створити умови для подальшого просування. Підтвердженням цього став удар авіабомбою ФАБ-250 Слов'янською вранці 2 серпня, про який повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Не змінилася ситуація і на Костянтинівському тактичному напрямі. Незважаючи на заяви російських військкорів про нібито просування біля Васютинського та Першотравневого, американські аналітики не виявили доказів цих успіхів.

При цьому ISW попереджають, що російські підрозділи продовжують використовувати диверсійно-штурмову тактику. За словами офіцера одного з українських підрозділів спеціального призначення, невеликі групи російських військових проникають до Костянтинівки, ховаються у підвалах та зруйнованих будинках, очікуючи підходу підкріплень.

На думку експертів інституту, саме масовані авіаудари та дії невеликих штурмових груп залишаються основою нинішньої стратегії Росії на цій ділянці фронту, проте поки що вона не приносить окупантам відчутних територіальних результатів.

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