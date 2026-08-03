ВСУ пошли в контратаку: в США рассказали о ситуации на фронте

Российская захватническая армия продолжает попытки прорваться на Славянском и Константиновском направлениях, однако добиться подтвержденных успехов ей пока не удается. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), который проанализировал ситуацию на фронте за 1-2 августа.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, российские войска вновь проводили наступательные операции в районе Славянска, однако украинские Силы обороны своевременно организовали контратаки и остановили продвижение противника. Один из российских военных блогеров признал, что украинские подразделения успешно контратаковали в районе Рай-Александровки, расположенной восточнее Славянска.

Вместе с тем эксперты ISW отмечают изменение российской тактики. Перед попытками наступления оккупанты все активнее применяют управляемые авиационные бомбы, стремясь разрушить оборонительные позиции и создать условия для дальнейшего продвижения. Подтверждением этого стал удар авиабомбой ФАБ-250 по Славянску утром 2 августа, о котором сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Не изменилась ситуация и на Константиновском тактическом направлении. Несмотря на заявления российских военкоров о якобы продвижении возле Васютинского и Первомаровки, американские аналитики не обнаружили доказательств этих успехов.

При этом в ISW предупреждают, что российские подразделения продолжают использовать диверсионно-штурмовую тактику. По словам офицера одного из украинских подразделений специального назначения, небольшие группы российских военных проникают в Константиновку, скрываются в подвалах и разрушенных зданиях, ожидая подхода подкреплений.

По мнению экспертов института, именно массированные авиаудары и действия небольших штурмовых групп остаются основой нынешней стратегии России на этом участке фронта, однако пока она не приносит оккупантам ощутимых территориальных результатов.

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