ЗСУ пішли у контрнаступ біля Покровська: що там відбувається (ВІДЕО)

ЗСУ (фото з відкритих джерел)

Журналіст видання The Economist Олівер Керролл заявив, що поблизу Покровська на Донеччині українські Сили оборони проводять контрнаступальну операцію. Про це повідомляють "Коментарі" із посиланням на допис журналіста.

За словами Керролла, згідно з даними української військової розвідки, метою операції є відновлення ключових логістичних маршрутів. "На відео, яке мені надіслали, нібито зафіксовано висадку десанту з вертольотів у районах, які, за твердженням Росії, перебувають під її контролем", – написав він.

Водночас наразі ні Генеральний штаб Збройних сил України, ні Головне управління розвідки не робили офіційних заяв щодо контрнаступальних дій або будь-яких операцій у районі Покровська.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Росія готова заплатити будь-яку ціну за повне захоплення Донбасу, навіть якщо цей процес триватиме кілька років. Тож підсумок війни залежатиме насамперед від здатності України й надалі утримувати оборону. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив фінський OSINT-аналітик групи Black Bird Group Пасі Пароінен.

"Багато хто сподівається, що Росія ослабне економічно або втратить політичну волю продовжувати війну. Але я не бачу серйозних змін у цьому напрямку. Росія, як і раніше, готова платити високу ціну за повільне, але стабільне просування. Питання радше в тому, чи зможе Україна витримати цей рівень боїв і продовжувати чинити опір", — зазначив він.

Пароінен висловив сумнів у доцільності утримання позицій, які складно обороняти, зокрема “кишені” навколо Покровська та Мирнограда. На його думку, оборона на невигідних ділянках призводить до надмірного виснаження українських ресурсів і втрат, тоді як організований відступ дозволив би зберегти сили для більш вигідних рубежів.



New. Hearing Ukraine's military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 31, 2025