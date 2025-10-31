Сирський визнав важку ситуацію на фронті: що там відбувається

На передовій спостерігається збільшення кількості ворожих безпілотників, що призвело до розширення зони ураження до 20 кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Сирський (фото з відкритих джерел)

Він зазначив, що провів нараду, присвячену питанням військової медицини та покращенню системи медичного забезпечення армії.

"Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, 'кілл-зона' (kill zone — територія, що повністю перебуває під вогневим контролем — ред.) збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених із поля бою в умовах сучасної війни постійно стикається з новими викликами, на які ми повинні реагувати швидко та ефективно", — написав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, одним із способів підвищення ефективності є розширення використання наземних роботизованих систем для евакуації поранених із передових позицій.

Сирський повідомив, що вже видав відповідні розпорядження щодо забезпечення військ новими наземними дронами.

"Окремо зупинилися на питанні вдосконалення прицільної медичної евакуації тяжкопоранених. Підтримав пропозицію залучити для таких завдань військові вертольоти, обладнані спеціальною медичною технікою", — зазначив Сирський.

Нагадаємо, що 14 жовтня головнокомандувач у своєму попередньому дописі у Facebook повідомляв, що так звана "кіл-зона" становила лише 10 кілометрів.

Також "Коментарі" писали про те, що Сирський відреагував на заяви Путіна про блокування Покровська та Куп'янська. На Покровському напрямі продовжуються запеклі бої. Ворожа піхота намагається закріпитися у міській забудові, уникаючи прямих зіткнень, а українські захисники проводять ударно-пошукові дії та вдосконалюють оборонні позиції. Про це йдеться у заяві головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

На тлі цієї інформації головком зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин і підрозділів, що стримують ворожу навалу, що чисельно перевершує. Сирський розповів, що сьогодні заслухав доповіді про поточну обстановку, потреби, вислухав пропозиції. Ситуація, за його словами, складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.