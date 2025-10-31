Сырский признал тяжелую ситуацию на фронте: что там происходит

На передовой наблюдается увеличение количества вражеских беспилотников, что привело к расширению зоны поражения до 20 км. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на своей странице в Facebook.

Александр Сырский (фото из открытых источников)

Он отметил, что провел совещание, посвященное вопросам военной медицины и улучшению системы медицинского обеспечения армии.

"Концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, 'килл-зона' (kill zone — полностью находящаяся под огневым контролем территория — ред.) увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно сталкивается с новыми вызовами, на которые ВСУ.

По его словам, одним из способов повышения эффективности является расширение использования наземных роботизированных систем для эвакуации раненых с передовых позиций.

Сырский сообщил, что уже издал соответствующие предписания по обеспечению войск новыми наземными дронами.

"Отдельно остановились на вопросе усовершенствования прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых. Поддержал предложение привлечь для таких задач военные вертолеты, оборудованные специальной медицинской техникой", — отметил Сырский.

Напомним, что 14 октября главнокомандующий в своем предыдущем сообщении в Facebook сообщал, что так называемая "кил-зона" составляла всего 10 километров.

Также "Комментарии" писали о том, что Сырский отреагировал на заявления Путина о блокировании Покровска и Купянска. На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Вражеская пехота пытается закрепиться в городской застройке, избегая прямых столкновений, а украинские защитники проводят ударно-розыскные действия и совершенствуют оборонные позиции. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

На фоне этой информации главком встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие. Сырский рассказал, что сегодня заслушал доклады о текущей обстановке, потребностях, выслушал предложения. Ситуация, по его словам, сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности.