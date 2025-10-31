Сырский признал тяжелую ситуацию на фронте: что там происходит

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
На передовой наблюдается увеличение количества вражеских беспилотников, что привело к расширению зоны поражения до 20 км. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на своей странице в Facebook.
Александр Сырский (фото из открытых источников)
Он отметил, что провел совещание, посвященное вопросам военной медицины и улучшению системы медицинского обеспечения армии.
По его словам, одним из способов повышения эффективности является расширение использования наземных роботизированных систем для эвакуации раненых с передовых позиций.
Сырский сообщил, что уже издал соответствующие предписания по обеспечению войск новыми наземными дронами.
Напомним, что 14 октября главнокомандующий в своем предыдущем сообщении в Facebook сообщал, что так называемая "кил-зона" составляла всего 10 километров.
Также "Комментарии" писали о том, что Сырский отреагировал на заявления Путина о блокировании Покровска и Купянска. На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Вражеская пехота пытается закрепиться в городской застройке, избегая прямых столкновений, а украинские защитники проводят ударно-розыскные действия и совершенствуют оборонные позиции. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.На фоне этой информации главком встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие. Сырский рассказал, что сегодня заслушал доклады о текущей обстановке, потребностях, выслушал предложения. Ситуация, по его словам, сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности.