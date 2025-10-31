ВСУ (фото из открытых источников)

Журналист издания The Economist Оливер Кэрролл заявил, что вблизи Покровска в Донецкой области украинские Силы обороны проводят контрнаступательную операцию. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение журналиста.

По словам Кэрролла, согласно данным украинской военной разведки, целью операции является возобновление ключевых логистических маршрутов. "На видео, которое мне послали, якобы зафиксирована высадка десанта из вертолетов в районах, которые, по утверждению России, находятся под ее контролем", – написал он.

В то же время, ни Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, ни Главное управление разведки не делали официальных заявлений относительно контрнаступательных действий или каких-либо операций в районе Покровска.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готова заплатить любой ценой за полный захват Донбасса, даже если этот процесс будет длиться несколько лет. Итог войны будет зависеть прежде всего от способности Украины и дальше удерживать оборону. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил финский OSINT-аналитик группы Black Bird Group Паси Пароинен.

"Многие надеются, что Россия ослабнет экономически или потеряет политическую волю продолжать войну. Но я не вижу серьезных изменений в этом направлении. Россия по-прежнему готова платить высокую цену за медленное, но стабильное продвижение. Вопрос скорее в том, сможет ли Украина выдержать этот уровень боев и продолжать сопротивляться", — отметил он.

Пароинен выразил сомнение в целесообразности удержания позиций, которые сложно защищать, в частности, "карманы" вокруг Покровска и Мирнограда. По его мнению, оборона на невыгодных участках приводит к чрезмерному истощению украинских ресурсов и потерь, тогда как организованное отступление позволило бы сохранить силы для более выгодных рубежей.

