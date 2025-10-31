logo

BTC/USD

109566

ETH/USD

3846.77

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ пошли в контрнаступление возле Покровска: что там происходит (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ пошли в контрнаступление возле Покровска: что там происходит (ВИДЕО)

По словам Оливера Кэрролла, целью операции Сил обороны является восстановление ключевых логистических маршрутов

31 октября 2025, 21:52 comments1160
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

ВСУ пошли в контрнаступление возле Покровска: что там происходит (ВИДЕО)

ВСУ (фото из открытых источников)

Журналист издания The Economist Оливер Кэрролл заявил, что вблизи Покровска в Донецкой области украинские Силы обороны проводят контрнаступательную операцию. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение журналиста.

По словам Кэрролла, согласно данным украинской военной разведки, целью операции является возобновление ключевых логистических маршрутов. "На видео, которое мне послали, якобы зафиксирована высадка десанта из вертолетов в районах, которые, по утверждению России, находятся под ее контролем", – написал он.

В то же время, ни Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, ни Главное управление разведки не делали официальных заявлений относительно контрнаступательных действий или каких-либо операций в районе Покровска.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что   Россия готова заплатить любой ценой за полный захват Донбасса, даже если этот процесс будет длиться несколько лет. Итог войны будет зависеть прежде всего от способности Украины и дальше удерживать оборону. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил финский OSINT-аналитик группы Black Bird Group Паси Пароинен.

"Многие надеются, что Россия ослабнет экономически или потеряет политическую волю продолжать войну. Но я не вижу серьезных изменений в этом направлении. Россия по-прежнему готова платить высокую цену за медленное, но стабильное продвижение. Вопрос скорее в том, сможет ли Украина выдержать этот уровень боев и продолжать сопротивляться", — отметил он.

Пароинен выразил сомнение в целесообразности удержания позиций, которые сложно защищать, в частности, "карманы" вокруг Покровска и Мирнограда. По его мнению, оборона на невыгодных участках приводит к чрезмерному истощению украинских ресурсов и потерь, тогда как организованное отступление позволило бы сохранить силы для более выгодных рубежей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/olliecarroll/status/1984336804280205795
Теги:

Новости

Все новости