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«ЗСУ отримали наказ убивати іноземних військових, яких неможливо евакуювати з поля бою»: що відомо

Жодних доказів чи документів: розвінчано чергове ІПСО РФ про «наказ знищувати тіла іноземних бійців»

13 серпня 2026, 11:43
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Недилько Ксения

Російські пропагандистські медіа та анонімні ресурси поширюють масштабний фейк про те, що українське військове командування нібито видало розпорядження ліквідовувати поранених іноземних добровольців безпосередньо на лінії фронту, якщо їх не вдається вивезти, а їхні обличчя та тіла — свідомо нівечити задля таємності. Про це повідомляють українські аналітики з верифікації інформації, наголошуючи, що подібні закиди є абсолютно безпідставними.

«ЗСУ отримали наказ убивати іноземних військових, яких неможливо евакуювати з поля бою»: що відомо

Ілюстративне фото

Абсурдні звинувачення окупанти традиційно намагаються легітимізувати за допомогою посилань на анонімні джерела у своїх "силових структурах". Жодних реальних доказів існування такого розпорядження ворожа сторона пред'явити не здатна.

«ЗСУ отримали наказ убивати іноземних військових, яких неможливо евакуювати з поля бою»: що відомо - фото 2


"Пропагандисти не наводять ані документа, ані конкретного посадовця, який нібито його віддав, — зазначають експерти, розбираючи маніпулятивну схему Кремля, — ані інших підтверджень".

Щоб надати своїй вигадці бодай якогось сенсу, автори фейку прикріплюють до публікацій реальні повідомлення про смерть іноземних громадян, які захищали Україну. Зокрема, вони спекулюють на загибелі британського добровольця в районі Костянтинівки та бійця з Бразилії під час бойових дій у Харківській області.

Проте сам факт трагічної загибелі іноземних військовослужбовців у зоні активних бойових дій жодним чином не доводить існування міфічного наказу ЗСУ про їхнє знищення. Фахівці наголошують, що в цьому випадку фіксується класичний прийом підміни фактів припущеннями: Росія цинічно використовує бойові втрати Інтернаціонального легіону, аби просувати вигадану історію про нібито "приховування реальних масштабів втрат" Україною.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські захисники досягли значних успіхів під час проведення масштабної військової операції на Олександрівському напрямку. Завдяки успішним діям Сил оборони вдалося повністю деокупувати та повернути під юрисдикцію України 26 сіл. Про це офіційно заявив Президент України Володимир Зеленський.



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