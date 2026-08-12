Масштабний контрнаступ України: де змогли просунутися Сили оборони

Українські захисники досягли значних успіхів під час проведення масштабної військової операції на Олександрівському напрямку. Завдяки успішним діям Сил оборони вдалося повністю деокупувати та повернути під юрисдикцію України 26 сіл. Про це офіційно заявив Президент України Володимир Зеленський.

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За оприлюдненими даними, упродовж періоду з січня по серпень поточного року підрозділи Десантно-штурмових військ та інших залучених бригад очистили від загарбників 745 квадратних кілометрів територій. Бойові дії охопили прикордонні райони Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Цей наш наступ був проведений філігранно, — наголосив глава держави, підсумовуючи проміжний етап бойових дій, — саме так, як і розраховувало військове командування".

Паралельно зі звільненням населених пунктів українські воїни завдали окупаційному контингенту нищівних ударів. Підтверджені безповоротні втрати ворожої армії за час цієї операції становлять щонайменше 9550 ліквідованих загарбників. Крім того, понад 6600 російських військових дістали поранення різного ступеня тяжкості. Також під час зачисток підрозділи ЗСУ суттєво наростили обмінний фонд, узявши в полон нову партію окупантів.

Детальний звіт щодо поточної ситуації та стратегії подальшого просування Президенту надали керівники оборонного блоку. Свої доповіді Зеленському особисто презентували Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, очільник Генерального штабу Ігор Скибюк та командувач ДШВ Олег Апостол.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти у своєму звіті "звільнили" село, якого вже не існує 30 років.