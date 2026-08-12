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Масштабное контрнаступление Украины: где смогли продвинуться Силы обороны

Колоссальные потери РФ и новые пленные: ВСУ отчитались об успехах многомесячной наступательной операции

12 августа 2026, 17:01
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Недилько Ксения

Украинские защитники добились значительных успехов во время проведения масштабной военной операции на Александровском направлении. Благодаря успешным действиям сил обороны удалось полностью деоккупировать и вернуть под юрисдикцию Украины 26 сел. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Масштабное контрнаступление Украины: где смогли продвинуться Силы обороны

Иллюстративное фото

По обнародованным данным, за период с января по август текущего года подразделения Десантно-штурмовых войск и других привлеченных бригад очистили от захватчиков 745 квадратных километров территорий. Боевые действия охватили приграничные районы Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

"Это наше наступление было проведено филигранно, — подчеркнул глава государства, подытоживая промежуточный этап боевых действий, — именно так, как и рассчитывало военное командование".

Параллельно с освобождением населенных пунктов украинские воины нанесли оккупационному контингенту сокрушительные удары. Подтвержденные безвозвратные потери вражеской армии за время этой операции составляют не менее 9550 ликвидированных захватчиков. Кроме того, более 6600 российских военных получили ранения разной степени тяжести. Также во время зачисток подразделения ВСУ существенно нарастили обменный фонд, взяв в плен новую партию оккупантов.

Подробный отчет по текущей ситуации и стратегии дальнейшего продвижения Президенту предоставили руководители оборонного блока. Свои доклады Зеленскому лично представили Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, глава Генерального штаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ Олег Апостол.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты в своем отчете "освободили" село, которого уже не существует 30 лет.



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