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«ВСУ получили приказ убивать иностранных военных, которых невозможно эвакуировать с поля боя»: что известно

Никаких доказательств или документов: опрровержение очередного ИПСО РФ о «приказе уничтожать тела иностранных бойцов»

13 августа 2026, 11:43
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Недилько Ксения

Российские пропагандистские медиа и анонимные ресурсы распространяют масштабный фейк о том, что украинское военное командование якобы выдало распоряжение ликвидировать раненых иностранных добровольцев непосредственно на линии фронта, если их не удается вывезти, а их лица и тела сознательно калечить ради секретности. Об этом сообщают украинские аналитики по верификации информации, отмечая, что подобные упреки абсолютно безосновательны.

«ВСУ получили приказ убивать иностранных военных, которых невозможно эвакуировать с поля боя»: что известно

Иллюстративное фото

Абсурдные обвинения оккупанты традиционно пытаются легитимизировать с помощью ссылок на анонимные источники в своих "силовых структурах". Никаких реальных доказательств существования такого распоряжения враждебная сторона предъявить не может.

«ВСУ получили приказ убивать иностранных военных, которых невозможно эвакуировать с поля боя»: что известно - фото 2


"Пропагандисты не приводят ни документа, ни конкретного чиновника, якобы отдавшего его, — отмечают эксперты, разбирая манипулятивную схему Кремля, — ни других подтверждений".

Чтобы придать своей выдумке хоть какой-то смысл, авторы фейка прикрепляют к публикациям реальные сообщения о смерти иностранных граждан, защищавших Украину. Они спекулируют на гибели британского добровольца в районе Константиновки и бойца из Бразилии во время боевых действий в Харьковской области.

Однако сам факт трагической гибели иностранных военнослужащих в зоне активных боевых действий никак не доказывает существование мифического приказа ВСУ об их уничтожении. Специалисты подчеркивают, что в этом случае фиксируется классический прием подмены фактов предположениями: Россия цинично использует боевые потери Интернационального легиона, чтобы продвигать выдуманную историю о якобы "сокрытии реальных масштабов потерь" Украиной.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские защитники добились значительных успехов во время проведения масштабной военной операции на Александровском направлении. Благодаря успешным действиям сил обороны удалось полностью деоккупировать и вернуть под юрисдикцию Украины 26 сел. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.



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