“ЗСУ нібито використовують цивільні поїзди для військових потреб”: що відомо

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк про Україну, намагаються зобразити цивільні об’єкти та інфраструктуру нібито законними цілями для ударів.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожа пропаганда поширює повідомлення, нібито ЗСУ використовують цивільні поїзди для військових потреб. Зокрема в РФ зазначають, що українські залізничники нібито передали частину цивільного рухомого складу військовим. Саме це, на переконання пропагандистів РФ, буцімто скасовуються окремі рейси у Харківській та Полтавській областях. Аналітики Центру зауважили, що при цьому не наводиться жодних доказів на підтвердження цих заяв. Також пропагандисти замовчують, що саме російські обстріли стають причиною зміни розкладу потягів чи скасування окремих рейсів.

“Брехнею про “використання цивільних поїздів військовими” кремлівські пропагандисти намагаються виправдати систематичні удари російських військ по залізничній інфраструктурі України, включно з обстрілами вокзалів і пасажирських поїздів”, — зазначили в ЦПД.

Аналітики Центру зауважили, що Кремль, через вигадані звинувачення, намагається легітимізувати атаки на цивільну інфраструктуру.

“Насправді удари по залізничній інфраструктурі здійснюються військами держави-агресора задля терору проти мирного населення і не мають жодного військового виправдання”, — підсумували в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Центрі протидії дезінформації зафіксували активізацію нової хвилі фейків. Ворог, за допомогою штучного інтелекту, створює образи “пересічних українців”, які нібито просувають тези про необхідність територіальних поступок РФ.



