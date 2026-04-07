Війна з Росією "Українці готові на територіальні поступки Росії": що відомо про справжні настрої громадян
“Українці готові на територіальні поступки Росії”: що відомо про справжні настрої громадян

Що насправді думають українці про територіальні поступки Росії

7 квітня 2026, 15:11
Кречмаровская Наталия

Російські пропагандисти знову поширюють у соцмережах фейки, згенеровані штучним інтелектом. У Центрі протидії дезінформації зафіксували активізацію нової хвилі фейків. 

“Українці готові на територіальні поступки Росії”: що відомо про справжні настрої громадян

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Аналітики Центру пояснили, що ворог, за допомогою штучного інтелекту, створює образи “пересічних українців”, які нібито просувають тези про необхідність територіальних поступок РФ.

“Головний меседж роликів: “краще віддати стільки землі, скільки потрібно для миру, а на залишках будувати нове”. Для емоційного тиску пропаганда використовує низку маніпуляцій, зокрема перебільшення втрат і твердження про їхню “марність”. Голосами ШІ-персонажів звучать російські наративи про “повну відсутність забезпечення в армії” та “беззахисне небо” через нібито відправлення більшості операторів БпЛА на Близький Схід”, — повідомили в ЦПД.

Також аналітики зазначають, що у зазначених відео поширюється неправдива інформація про нібито “масове вилучення худоби у селян без пояснень”. При цьому такі практики фіксуються саме на території Росії, що зайвий раз свідчить про джерело походження цього дезінформаційного наративу.

“Мета цієї кампанії — спровокувати внутрішній розкол та змусити суспільство погодитися на умови кремля під тиском страху й дезінформації”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Нікополі з'явилися листівки з погрозами та заявами від росіян. Повідомляють, що нібито планують форсувати Дніпро, попереджають, що кожне цивільне авто в місті буде законною ціллю та радять на два тижні запастися продуктами та водою. 

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що це чергова інформаційна провокація щодо громадян прифронтових територій.



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02uJqXrT1m7uKHqWQYzK94ioStHCg18JrcGyj58BFzq3ZMS3AmwtdVh2PN1CkqSihql
