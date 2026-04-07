“Українці готові на територіальні поступки Росії”: що відомо про справжні настрої громадян

Кречмаровская Наталия
Російські пропагандисти знову поширюють у соцмережах фейки, згенеровані штучним інтелектом. У Центрі протидії дезінформації зафіксували активізацію нової хвилі фейків.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Аналітики Центру пояснили, що ворог, за допомогою штучного інтелекту, створює образи “пересічних українців”, які нібито просувають тези про необхідність територіальних поступок РФ.
Також аналітики зазначають, що у зазначених відео поширюється неправдива інформація про нібито “масове вилучення худоби у селян без пояснень”. При цьому такі практики фіксуються саме на території Росії, що зайвий раз свідчить про джерело походження цього дезінформаційного наративу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Нікополі з'явилися листівки з погрозами та заявами від росіян. Повідомляють, що нібито планують форсувати Дніпро, попереджають, що кожне цивільне авто в місті буде законною ціллю та радять на два тижні запастися продуктами та водою.
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що це чергова інформаційна провокація щодо громадян прифронтових територій.