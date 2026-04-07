“Українці готові на територіальні поступки Росії”: що відомо про справжні настрої громадян

Російські пропагандисти знову поширюють у соцмережах фейки, згенеровані штучним інтелектом. У Центрі протидії дезінформації зафіксували активізацію нової хвилі фейків.

Аналітики Центру пояснили, що ворог, за допомогою штучного інтелекту, створює образи “пересічних українців”, які нібито просувають тези про необхідність територіальних поступок РФ.

“Головний меседж роликів: “краще віддати стільки землі, скільки потрібно для миру, а на залишках будувати нове”. Для емоційного тиску пропаганда використовує низку маніпуляцій, зокрема перебільшення втрат і твердження про їхню “марність”. Голосами ШІ-персонажів звучать російські наративи про “повну відсутність забезпечення в армії” та “беззахисне небо” через нібито відправлення більшості операторів БпЛА на Близький Схід”, — повідомили в ЦПД.

Також аналітики зазначають, що у зазначених відео поширюється неправдива інформація про нібито “масове вилучення худоби у селян без пояснень”. При цьому такі практики фіксуються саме на території Росії, що зайвий раз свідчить про джерело походження цього дезінформаційного наративу.

“Мета цієї кампанії — спровокувати внутрішній розкол та змусити суспільство погодитися на умови кремля під тиском страху й дезінформації”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що це чергова інформаційна провокація щодо громадян прифронтових територій.