"Украинцы готовы на территориальные уступки России": что известно об реальных настроениях граждан

Российские пропагандисты снова распространяют в соцсетях фейки, сгенерированные искусственным интеллектом. В Центре противодействия дезинформации зафиксировали активизацию новой волны фейков.

Аналитики Центра объяснили, что враг, с помощью искусственного интеллекта, создает образы "рядовых украинцев", якобы продвигающих тезисы о необходимости территориальных уступок РФ.

"Главный месседж роликов: "лучше отдать столько земли, сколько нужно для мира, а на остатках строить новое". Для эмоционального давления пропаганда использует ряд манипуляций, в частности преувеличение потерь и утверждение об их "бесполезности". Голосами ИИ-персонажей звучат российские нарративы о "полном отсутствии обеспечения в армии" и "беззащитном небе" из-за якобы отправки большинства операторов БПЛА на Ближний Восток", — сообщили в ЦПД.

Также аналитики отмечают, что в указанных видео распространяется ложная информация о якобы массовом изъятии скота у крестьян без объяснений. При этом такие практики фиксируются именно на территории России, что лишний раз свидетельствует об источнике происхождения этого дезинформационного нарратива.

"Цель этой кампании — спровоцировать внутренний раскол и заставить общество согласиться на условия кремля под давлением страха и дезинформации", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Никополе появились листовки с угрозами и заявлениями от россиян. Сообщают, что якобы планируют форсировать Днепр, предупреждают, что каждый гражданский автомобиль в городе будет законной целью и советуют на две недели запастись продуктами и водой.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что это очередная информационная провокация в отношении граждан прифронтовых территорий.