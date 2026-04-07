"Украинцы готовы на территориальные уступки России": что известно об реальных настроениях граждан

Кречмаровская Наталия
Российские пропагандисты снова распространяют в соцсетях фейки, сгенерированные искусственным интеллектом. В Центре противодействия дезинформации зафиксировали активизацию новой волны фейков.
Аналитики Центра объяснили, что враг, с помощью искусственного интеллекта, создает образы "рядовых украинцев", якобы продвигающих тезисы о необходимости территориальных уступок РФ.
Также аналитики отмечают, что в указанных видео распространяется ложная информация о якобы массовом изъятии скота у крестьян без объяснений. При этом такие практики фиксируются именно на территории России, что лишний раз свидетельствует об источнике происхождения этого дезинформационного нарратива.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Никополе появились листовки с угрозами и заявлениями от россиян. Сообщают, что якобы планируют форсировать Днепр, предупреждают, что каждый гражданский автомобиль в городе будет законной целью и советуют на две недели запастись продуктами и водой.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что это очередная информационная провокация в отношении граждан прифронтовых территорий.