logo

BTC/USD

68349

ETH/USD

2089.48

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией "Украинцы готовы на территориальные уступки России": что известно об реальных настроениях граждан
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украинцы готовы на территориальные уступки России": что известно об реальных настроениях граждан

Что на самом деле думают украинцы о территориальных уступках России

7 апреля 2026, 15:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские пропагандисты снова распространяют в соцсетях фейки, сгенерированные искусственным интеллектом. В Центре противодействия дезинформации зафиксировали активизацию новой волны фейков.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Аналитики Центра объяснили, что враг, с помощью искусственного интеллекта, создает образы "рядовых украинцев", якобы продвигающих тезисы о необходимости территориальных уступок РФ.

"Главный месседж роликов: "лучше отдать столько земли, сколько нужно для мира, а на остатках строить новое". Для эмоционального давления пропаганда использует ряд манипуляций, в частности преувеличение потерь и утверждение об их "бесполезности". Голосами ИИ-персонажей звучат российские нарративы о "полном отсутствии обеспечения в армии" и "беззащитном небе" из-за якобы отправки большинства операторов БПЛА на Ближний Восток", — сообщили в ЦПД.

Также аналитики отмечают, что в указанных видео распространяется ложная информация о якобы массовом изъятии скота у крестьян без объяснений. При этом такие практики фиксируются именно на территории России, что лишний раз свидетельствует об источнике происхождения этого дезинформационного нарратива.

"Цель этой кампании — спровоцировать внутренний раскол и заставить общество согласиться на условия кремля под давлением страха и дезинформации", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Никополе появились листовки с угрозами и заявлениями от россиян. Сообщают, что якобы планируют форсировать Днепр, предупреждают, что каждый гражданский автомобиль в городе будет законной целью и советуют на две недели запастись продуктами и водой.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что это очередная информационная провокация в отношении граждан прифронтовых территорий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02uJqXrT1m7uKHqWQYzK94ioStHCg18JrcGyj58BFzq3ZMS3AmwtdVh2PN1CkqSihql
Теги:

Новости

Все новости