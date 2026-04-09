"ВСУ якобы используют гражданские поезда для военных нужд": что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российские пропагандисты распространяют очередной фейк об Украине, пытаются изобразить гражданские объекты и инфраструктуру якобы законными целями для ударов.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеская пропаганда распространяет сообщения, будто ВСУ используют гражданские поезда для военных нужд. В частности, в РФ отмечают, что украинские железнодорожники якобы передали часть гражданского подвижного состава военным. Именно это, по мнению пропагандистов РФ, якобы отменяются отдельные рейсы в Харьковской и Полтавской областях. Аналитики Центра отметили, что при этом не приводятся никакие доказательства в подтверждение этих заявлений. Также пропагандисты умалчивают, что именно российские обстрелы становятся причиной изменения расписания поездов или отмены отдельных рейсов.
Аналитики Центра отметили, что Кремль, по выдуманным обвинениям, пытается легитимизировать атаки на гражданскую инфраструктуру.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Центре противодействия дезинформации зафиксировали активизацию новой волны фейков. Враг, с помощью искусственного интеллекта, создает образы "рядовых украинцев", якобы продвигающих тезисы о необходимости территориальных уступок РФ.