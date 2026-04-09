"ВСУ якобы используют гражданские поезда для военных нужд": что известно

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк об Украине, пытаются изобразить гражданские объекты и инфраструктуру якобы законными целями для ударов.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеская пропаганда распространяет сообщения, будто ВСУ используют гражданские поезда для военных нужд. В частности, в РФ отмечают, что украинские железнодорожники якобы передали часть гражданского подвижного состава военным. Именно это, по мнению пропагандистов РФ, якобы отменяются отдельные рейсы в Харьковской и Полтавской областях. Аналитики Центра отметили, что при этом не приводятся никакие доказательства в подтверждение этих заявлений. Также пропагандисты умалчивают, что именно российские обстрелы становятся причиной изменения расписания поездов или отмены отдельных рейсов.

"Ложью о "использовании гражданских поездов военными" кремлевские пропагандисты пытаются оправдать систематические удары российских войск по железнодорожной инфраструктуре Украины, включая обстрелы вокзалов и пассажирских поездов", — отметили в ЦПД.

Аналитики Центра отметили, что Кремль, по выдуманным обвинениям, пытается легитимизировать атаки на гражданскую инфраструктуру.

"На самом деле удары по железнодорожной инфраструктуре осуществляются войсками государства-агрессора ради террора против мирного населения и не имеют никакого военного оправдания", — подытожили в ЦПД.

