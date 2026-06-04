ЗСУ несподівано встановили контроль над важливим містом на Донеччині: про що мова

Тимчасово окупована Горлівка на Донеччині нині перебуває під постійним вогневим контролем українських Сил оборони. Про це повідомила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу у своєму Telegram-каналі.

Фото: з відкритих джерел

У підрозділі зазначили, що їхні підрозділи, зокрема оператори безпілотних бойових систем "Спалах", суттєво ускладнили російську логістику в районі міста. Під прицільні удари дедалі частіше потрапляє транспорт противника — вантажівки, легкові авто та інша техніка, яка використовується для забезпечення окупаційних підрозділів.

За словами українських військових, будь-які спроби доставити ресурси до Горлівки часто завершуються втратами для ворога ще до прибуття вантажів у пункт призначення. Фактично місто стало зоною підвищеної небезпеки для російського постачання.

У бригаді також уточнили, що відстань до міста від українських позицій становить близько 35–40 кілометрів. Попри це, раніше російські сили могли відносно вільно пересуватися в цьому районі. Наразі ж ситуація змінилася — пересування техніки регулярно фіксується і супроводжується ударами.

Військові наголошують, що досягти такого ефекту вдалося не завдяки новим технологічним рішенням чи спеціальним типам дронів, а передусім завдяки злагодженій роботі підрозділів, досвіду операторів, підтримці громадян і системній взаємодії між різними ланками Сил оборони.

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