logo_ukra

BTC/USD

63956

ETH/USD

1781.57

USD/UAH

44.38

EUR/UAH

51.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ несподівано встановили контроль над важливим містом на Донеччині: про що мова
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ несподівано встановили контроль над важливим містом на Донеччині: про що мова

Місто, яке контролюють російські війська, розташоване приблизно за 35–40 кілометрів від українських позицій

4 червня 2026, 17:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Тимчасово окупована Горлівка на Донеччині нині перебуває під постійним вогневим контролем українських Сил оборони. Про це повідомила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу у своєму Telegram-каналі.

ЗСУ несподівано встановили контроль над важливим містом на Донеччині: про що мова

Фото: з відкритих джерел

У підрозділі зазначили, що їхні підрозділи, зокрема оператори безпілотних бойових систем "Спалах", суттєво ускладнили російську логістику в районі міста. Під прицільні удари дедалі частіше потрапляє транспорт противника — вантажівки, легкові авто та інша техніка, яка використовується для забезпечення окупаційних підрозділів. 

За словами українських військових, будь-які спроби доставити ресурси до Горлівки часто завершуються втратами для ворога ще до прибуття вантажів у пункт призначення. Фактично місто стало зоною підвищеної небезпеки для російського постачання. 

У бригаді також уточнили, що відстань до міста від українських позицій становить близько 35–40 кілометрів. Попри це, раніше російські сили могли відносно вільно пересуватися в цьому районі. Наразі ж ситуація змінилася — пересування техніки регулярно фіксується і супроводжується ударами. 

Військові наголошують, що досягти такого ефекту вдалося не завдяки новим технологічним рішенням чи спеціальним типам дронів, а передусім завдяки злагодженій роботі підрозділів, досвіду операторів, підтримці громадян і системній взаємодії між різними ланками Сил оборони.

Портал "Коментарі" вже писав, що кремлівський диктатор Володимир Путін стикається не лише з наслідками війни проти України, а й із потенційним джерелом нестабільності всередині Росії — ситуацією в Чечні. Як повідомляє Foreign Policy, існують ризики, що після ослаблення або відходу Рамзана Кадирова регіон може увійти в фазу політичної турбулентності.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини