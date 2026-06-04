Не лише війна в Україні: на Заході повідомили про нову страшну проблему Путіна

Кремлівський диктатор Володимир Путін стикається не лише з наслідками війни проти України, а й із потенційним джерелом нестабільності всередині Росії — ситуацією в Чечні. Як повідомляє Foreign Policy, існують ризики, що після ослаблення або відходу Рамзана Кадирова регіон може увійти в фазу політичної турбулентності.

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Причиною занепокоєння є стан здоров’я Кадирова, який, за даними видання, серйозно погіршився. Це одразу актуалізувало питання передачі влади. Його син Адам формально розглядається як можливий спадкоємець, однак через молодий вік і відсутність управлінського досвіду він навряд чи здатен контролювати складну систему влади в регіоні.

За понад 20 років правління Рамзан Кадиров вибудував у Чечні жорстку персоналізовану модель управління, що спирається на лояльні силові структури. Вони налічують десятки тисяч людей і значною мірою фінансуються з федерального бюджету. У разі зміни керівництва саме ці формування можуть стати фактором нестабільності.

Foreign Policy нагадує, що Путін історично опирався на чеченське питання як на інструмент зміцнення власної влади, спираючись спочатку на Ахмата Кадирова, а згодом на його сина. Натомість Чечня отримала широку автономію та значні фінансові ресурси.

Додатково ситуацію ускладнює участь чеченських сил у війні проти України на різних сторонах конфлікту. Також Кадиров намагався зміцнити власні позиції через міжнародні зв’язки та інвестиції, зокрема на Близькому Сході.

У Кремлі, за оцінками журналістів, розуміють ризики майбутнього транзиту влади в Чечні та готуються до можливих сценаріїв, оскільки попередній досвід показує, що такі процеси можуть бути тривалими й нестабільними.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська знову завдали удару по території Київської області, внаслідок чого постраждали як промислові, так і цивільні об’єкти одразу у двох районах. На місцях влучань оперативно розгорнули роботу екстрені служби, які займаються ліквідацією наслідків та фіксацією руйнувань. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.