Кремлевский диктатор Владимир Путин сталкивается не только с последствиями войны против Украины, но и с потенциальным источником нестабильности внутри России ситуацией в Чечне. Как сообщает Foreign Policy, существуют риски, что после ослабления или ухода Рамзана Кадырова регион может войти в фазу политической турбулентности.

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Причиной беспокойства является состояние здоровья Кадырова, которое, по данным издания, серьезно ухудшилось. Это сразу актуализировало вопрос передачи власти. Его сын Адам формально рассматривается как возможный наследник, однако из-за молодого возраста и отсутствия управленческого опыта он вряд ли способен контролировать сложную систему власти в регионе.

За более чем 20 лет правления Рамзан Кадыров выстроил в Чечне жесткую персонализированную модель управления, опирающуюся на лояльные силовые структуры. Они насчитывают десятки тысяч человек и в значительной степени финансируются из федерального бюджета. В случае смены руководства именно эти формирования могут стать фактором нестабильности.

Foreign Policy напоминает, что Путин исторически опирался на чеченский вопрос как инструмент укрепления собственной власти, опираясь сначала на Ахмата Кадырова, а впоследствии на его сына. Чечня же получила широкую автономию и значительные финансовые ресурсы.

Дополнительно ситуацию усложняет участие чеченских сил в войне против Украины на разных сторонах конфликта. Также Кадыров пытался укрепить свои позиции через международные связи и инвестиции, в частности на Ближнем Востоке.

В Кремле, по оценкам журналистов, понимают риски будущего транзита власти в Чечне и готовятся к возможным сценариям, поскольку предыдущий опыт показывает, что такие процессы могут быть длительными и нестабильными.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска снова нанесли удар по территории Киевской области, в результате чего пострадали как промышленные, так и гражданские объекты сразу в двух районах. На местах попадания оперативно развернули работу экстренные службы, занимающиеся ликвидацией последствий и фиксацией разрушений. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.