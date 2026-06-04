Київщина зазнала моторошного удару РФ: розкрито шокуючі деталі про наслідки

Російські війська знову завдали удару по території Київської області, внаслідок чого постраждали як промислові, так і цивільні об’єкти одразу у двох районах. На місцях влучань оперативно розгорнули роботу екстрені служби, які займаються ліквідацією наслідків та фіксацією руйнувань. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, атака охопила Броварський і Бориспільський райони, де зафіксовано значні пошкодження елементів критичної та комунальної інфраструктури.

У Броварському районі внаслідок обстрілу постраждав ряд об’єктів різного призначення. Зокрема, пошкоджень зазнала адміністративна будівля одного з підприємств, а також котельня, що забезпечувала його роботу. Крім того, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено вантажний автомобіль і автокран. Окремо зафіксовано ушкодження газової труби, що могло вплинути на стабільність постачання газу в районі. Також внаслідок атаки постраждали лінії електропередач, що створило ризики перебоїв з електропостачанням.

У Бориспільському районі російські сили здійснили повторне ураження одного з інфраструктурних об’єктів, що свідчить про цілеспрямовані спроби завдати додаткової шкоди цивільній інфраструктурі. Після ударів на місцях продовжують працювати підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які проводять розчищення територій, усунення аварійних наслідків та перевірку безпеки об’єктів.

За словами Миколи Калашника, до ліквідації наслідків також залучені енергетики, правоохоронці та представники місцевих громад. Фахівці здійснюють детальну фіксацію руйнувань для подальшого відновлення інфраструктури та оцінки завданих збитків.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна звернулася до Німеччини з проханням надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot із наявних арсеналів уже цього року.