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Киевщина испытала жуткий удар РФ: раскрыты шокирующие детали о последствиях

Российские войска нанесли удары по Броварскому и Бориспольскому районам Киевщины, в результате чего повреждено предприятие, административное здание, газопровод и линии электропередач

4 июня 2026, 16:45
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Клименко Елена

Российские войска снова нанесли удар по территории Киевской области, в результате чего пострадали как промышленные, так и гражданские объекты сразу в двух районах. На местах попадания оперативно развернули работу экстренные службы, занимающиеся ликвидацией последствий и фиксацией разрушений. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Киевщина испытала жуткий удар РФ: раскрыты шокирующие детали о последствиях

Фото: из открытых источников

По его словам, атака охватила Броварской и Бориспольский районы, где зафиксированы значительные повреждения элементов критической и коммунальной инфраструктуры.

В Броварском районе в результате обстрела пострадал ряд объектов разного назначения. В частности, повреждения получили административное здание одного из предприятий, а также котельная, которая обеспечивала его работу. Кроме того, обломками и взрывной волной поврежден грузовой автомобиль и автокран. Отдельно зафиксировано повреждение газовой трубы, что могло повлиять на стабильность поставок газа в районе. Также в результате атаки пострадали линии электропередач, что создало риски перебоев с электроснабжением.

В Бориспольском районе российские силы произвели повторное поражение одного из инфраструктурных объектов, что свидетельствует о целенаправленных попытках нанести дополнительный ущерб гражданской инфраструктуре. После ударов на местах продолжают работать подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые проводят расчистку территорий, устранение аварийных последствий и проверку безопасности объектов.

По словам Николая Калашника, в ликвидацию последствий также привлечены энергетики, правоохранители и представители местных общин. Специалисты осуществляют детальную фиксацию разрушений для последующего восстановления инфраструктуры и оценки нанесенного ущерба.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина обратилась в Германию с просьбой предоставить десятки дополнительных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot из существующих арсеналов уже в этом году.



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