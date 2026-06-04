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ВСУ неожиданно установили контроль над важным городом в Донецкой области: о чем речь

Город, контролируемый российскими войсками, расположен примерно в 35–40 километрах от украинских позиций

4 июня 2026, 17:30
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Клименко Елена

Временно оккупированная Горловка в Донецкой области сейчас находится под постоянным огненным контролем украинских Сил обороны. Об этом сообщила 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода в своем Telegram-канале.

ВСУ неожиданно установили контроль над важным городом в Донецкой области: о чем речь

Фото: из открытых источников

В подразделении отметили, что их подразделения, в том числе операторы беспилотных боевых систем "Вспышка", существенно усложнили российскую логистику в районе города. Под прицельные удары все чаще попадает транспорт противника — грузовики, легковые автомобили и другая техника, используемая для обеспечения оккупационных подразделений.  

По словам украинских военных, любые попытки доставить ресурсы Горловке часто завершаются потерями для врага еще до прибытия грузов в пункт назначения. Фактически город стал зоной повышенной опасности для российских поставок.  

В бригаде также уточнили, что расстояние до города от украинских позиций составляет около 35-40 километров. Несмотря на это ранее российские силы могли относительно свободно передвигаться в этом районе. Пока же ситуация изменилась — передвижение техники регулярно фиксируется и сопровождается ударами.  

Военные отмечают, что добиться такого эффекта удалось не благодаря новым технологическим решениям или специальным типам дронов, а прежде всего благодаря слаженной работе подразделений, опыту операторов, поддержке граждан и системному взаимодействию между различными звеньями Сил обороны.

Портал "Комментарии" уже писал, что кремлевский диктатор Владимир Путин сталкивается не только с последствиями войны против Украины, но и с потенциальным источником нестабильности внутри России — ситуацией в Чечне. Как сообщает Foreign Policy, существуют риски, что после ослабления или ухода Рамзана Кадырова регион может войти в фазу политической турбулентности.



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