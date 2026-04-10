72994

2245.31

43.46

50.91

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ не припиняють звидрвувати сьогодні: новий пекельний удар по Росії вражає
ЗСУ не припиняють звидрвувати сьогодні: новий пекельний удар по Росії вражає

Сили оборони України завдали серії ударів по складах, логістиці та живій силі противника на кількох напрямках

10 квітня 2026, 20:28
Ткачова Марія

Підрозділи Сил оборони України упродовж останньої доби та в ніч на 10 квітня здійснили серію ударів по важливих об’єктах російських військ.

Українська атака по Росії

Зокрема, було уражено склад боєприпасів поблизу Охримівки у Запорізькій області, логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині, а також склад пально-мастильних матеріалів у районі Ровеньок на Луганщині. Наразі уточнюється масштаб завданих збитків.

Крім того, українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками у районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також Новопетрівки на Донеччині.

Окремо зафіксовано ураження місць скупчення живої сили противника поблизу Новогригорівки, Часового Яру, Великої Новосілки, Перевальська, а також на території росії — у Курській області.

Також підтверджено результати попереднього удару від 5 квітня по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово. Унаслідок атаки було виведено з ладу технологічні установки первинної переробки нафти та гідроочищення дизельного пального.

Експерти зазначають, що системні удари по логістиці, паливній інфраструктурі та управлінню безпілотниками суттєво знижують наступальні можливості російських військ.

Сили оборони України наголошують, що продовжуватимуть такі операції до повного припинення збройної агресії рф.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олег Чаус поділився принципами дисципліни у своєму підрозділі та пояснив, чому запровадив низку жорстких обмежень для військових.
За його словами, одним із перших правил є повна заборона використання TikTok. Він пояснює це великою кількістю інформаційних впливів і дезінформації, які можуть негативно впливати на моральний стан бійців. Контроль за дотриманням цього правила, як стверджує військовий, здійснюється особисто — під час знайомства з новими бійцями він може перевіряти їхні телефони.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/37135
