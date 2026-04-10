ВСУ не прекращают сверлить сегодня: новый адский удар по России поражает

Подразделили Сил обороны Украины на протяжении последних суток и в ночь на 10 апреля совершили серию ударов по важным объектам российских войск.

Украинская атака по России

В частности, был поражен склад боеприпасов вблизи Охримовки в Запорожской области, логистический хаб в районе Новоазовска Донецкой области, а также состав горюче-смазочных материалов в районе Ровеньок на Луганщине. В настоящее время уточняется масштаб нанесенного ущерба.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также Новопетровки Донецкой области.

Отдельно зафиксировано поражение мест скопления живой силы противника вблизи Новогригоровки, Временного Яра, Великой Новоселки, Перевальска, а также на территории России — в Курской области.

Также подтверждены результаты предварительного удара от 5 апреля по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. В результате атаки были выведены из строя технологические установки первичной переработки нефти и гидроочистки дизельного горючего.

Эксперты отмечают, что системные удары по логистике, топливной инфраструктуре и управлению беспилотниками существенно снижают наступательные возможности российских войск.

Силы обороны Украины отмечают, что будут продолжать такие операции до полного прекращения вооруженной агрессии России.

