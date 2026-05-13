ЗСУ нарощують далекобійні можливості: експерти розкрили основні цілі

Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський 12 травня заявив, що Сили оборони вночі завдали успішного удару по об'єктах російської газової промисловості, розташованим у регіоні Оренбурга – більш ніж за 1500 км від кордону. Про що говорять дальнобійні удари України по РФ, що почастішали? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що українські захисники наразі реалізують дві стратегічні цілі щодо нарощування далекобійних ударів у глибокому тилу РФ. Також українські захисники перехоплюють ініціативу на фронті.
Експерт зазначив, що ефективність українських ударів територією Росії зростає, у тому числі дальність цих ударів.
За його словами, про це зараз зазначають міжнародні ЗМІ та аналітики Інституту вивчення війни, з'явилися публікації про те, що Україна перехоплює ініціативу, зокрема й на фронті. Саме цього вимагає головком Олександр Сирський, щоб воїни володіли ініціативою та перехоплювали її там, де це можна зробити.
У зв'язку з цим експерт зазначає, що, враховуючи небажання Росії дотримуватися режиму тиші та її підготовку до наступних масштабних ракетно-дронових атак вже найближчим часом, ці удари не залишаться без відповіді.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив, що найефективнішою стратегією для України зараз є системне знищення ресурсів та логістики супротивника.
За словами експерта, зараз війна між Росією та Україною у безвиході. Проте на думку військового експерта, така ситуація вигідніша саме Україні, адже головне завдання оборонної сторони – виснажувати і ліквідувати сили ворога безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
Світан каже, що далекобійні удари України по російських тилах регулярно здійснюються з серпня 2025 року. За його оцінкою, Україна вже має достатньо дронів та інших засобів поразки, щоб поступово паралізувати значну частину російської економічної інфраструктури, особливо у європейській частині країни.
Світан підкреслив, окрім стратегічних ударів, українські сили останніми місяцями активно працюють і по оперативних тилах противника – на відстані від 20 до 200 кілометрів від фронту. Йдеться про поразку складів, логістичних маршрутів, пунктів управління та резервів ворога.
