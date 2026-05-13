ЗСУ нарощують далекобійні можливості: експерти розкрили основні цілі

Президент України Володимир Зеленський 12 травня заявив, що Сили оборони вночі завдали успішного удару по об'єктах російської газової промисловості, розташованим у регіоні Оренбурга – більш ніж за 1500 км від кордону. Про що говорять дальнобійні удари України по РФ, що почастішали? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Наші далекобійні ударні можливості нарощуються

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що українські захисники наразі реалізують дві стратегічні цілі щодо нарощування далекобійних ударів у глибокому тилу РФ. Також українські захисники перехоплюють ініціативу на фронті.

Експерт зазначив, що ефективність українських ударів територією Росії зростає, у тому числі дальність цих ударів.

За його словами, про це зараз зазначають міжнародні ЗМІ та аналітики Інституту вивчення війни, з'явилися публікації про те, що Україна перехоплює ініціативу, зокрема й на фронті. Саме цього вимагає головком Олександр Сирський, щоб воїни володіли ініціативою та перехоплювали її там, де це можна зробити.

"І можна констатувати, що наші далекобійні ударні можливості нарощуються. Вони зараз концентруються на двох великих стратегічних цілях. Перша – це об'єкти військової промисловості, і особливо ті, які задіяні у виробництві компонентів для ракет і дронів. нафтової промисловості, експорту нафти та транспортування нафти територією Росії", – підкреслив Мусієнко.

У зв'язку з цим експерт зазначає, що, враховуючи небажання Росії дотримуватися режиму тиші та її підготовку до наступних масштабних ракетно-дронових атак вже найближчим часом, ці удари не залишаться без відповіді.

"Ми проводитимемо, можна сказати, повітряну наступальну кампанію з військових об'єктів Росії. І бачимо, що в цьому є успіхи та досягнення", – додав Мусієнко.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив, що найефективнішою стратегією для України зараз є системне знищення ресурсів та логістики супротивника.

За словами експерта, зараз війна між Росією та Україною у безвиході. Проте на думку військового експерта, така ситуація вигідніша саме Україні, адже головне завдання оборонної сторони – виснажувати і ліквідувати сили ворога безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Світан каже, що далекобійні удари України по російських тилах регулярно здійснюються з серпня 2025 року. За його оцінкою, Україна вже має достатньо дронів та інших засобів поразки, щоб поступово паралізувати значну частину російської економічної інфраструктури, особливо у європейській частині країни.

"Це може запустити внутрішні процеси дестабілізації в самій Росії, адже Кремль ризикує втратити фінансові ресурси для утримання регіонів під своїм контролем", — сказав військовий експерт.

Світан підкреслив, окрім стратегічних ударів, українські сили останніми місяцями активно працюють і по оперативних тилах противника – на відстані від 20 до 200 кілометрів від фронту. Йдеться про поразку складів, логістичних маршрутів, пунктів управління та резервів ворога.

