Паника у оккупантов: куда уже добрались украинские дроны

Российские военные блогеры заявили о резком ухудшении ситуации вокруг оккупированного Мариуполя из-за активности украинских ударных дронов. Поводом для паники стали кадры работы украинских беспилотников Hornet над трассой Мариуполь – Донецк, где были атакованы российские бензовозы и военные колонны. Об этом говорится в отчете Институт изучения войны.

Дроны ВСУ.

По данным аналитиков, Украина постепенно переносит воздушную охоту на российскую логистику далеко за пределы линии фронта. Особую тревогу у россиян вызывает тот факт, что беспилотники свободно действуют над дорогами, которые ранее считались безопасным тылом.

Один из российских военкоров признал, что ситуация начинает напоминать хаос на трассе Горловка – Донецк, где украинские FPV-дроны практически парализовали военные перевозки и даже гражданское движение. По его словам, еще в 2024–2025 годах эти маршруты были относительно безопасны, несмотря на близость фронта, однако теперь украинские БПЛА способны поражать цели на расстоянии более 35 километров.

Дополнительную угрозу для России создают дроны со Starlink-связью. Российские блогеры жалуются, что системы радиоэлектронной борьбы почти бесполезны против таких аппаратов, особенно если беспилотник успел автоматически захватить цель.

Наибольший страх у российских источников вызывает перспектива полной автоматизации украинских дронов уже в ближайшие месяцы. В таком случае, признают сами россияне, удары по трассам в сторону Крыма могут стать постоянными.

Особое беспокойство вызывает трасса Мариуполь – Бердянск – Мелитополь, которая является ключевой артерией снабжения российских войск на юге. Аналитики считают, что Украина постепенно создает условия для масштабного срыва логистики армии РФ в оккупированном Приазовье и Крыму.

