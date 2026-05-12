Россия начала охоту на жилые дома новыми дронами: удары стали еще опаснее

Российские войска начали активно использовать новые ударные дроны BM-35 и BM-70 для атак по жилым кварталам украинских городов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Американские аналитики анализируют заявление советника Министерства обороны Украины по технологиям и эксперта в сфере РЭБ и беспилотников Сергея "Флэша" Бескрестнова.

По его словам, новые беспилотники применяются против крупных стационарных объектов – в частности жилых домов в Сумах, Краматорске и других городах. Причина заключается в технических проблемах самих российских систем: на низкой высоте дроны теряют связь с операторами и становятся фактически неуправляемыми при попытках атаковать движущиеся цели.

Бескрестнов отметил, что у земли BM-дроны развивают скорость до 200 километров в час, после чего управление ими становится крайне нестабильным. Именно поэтому оккупанты выбирают для ударов большие объекты, которые невозможно "промахнуть".

Особую тревогу вызывает и новая тактика управления беспилотниками. По данным эксперта, российские расчеты размещают станции управления на крышах многоэтажек минимум в 15 километрах от линии фронта. Это позволяет дронам глубже заходить в украинское воздушное пространство и усложняет их подавление.

Еще одной проблемой становится нехватка у Украины систем радиоэлектронной борьбы, способных эффективно подавлять аналоговые видеоканалы новых БПЛА. Существующие средства РЭБ не всегда могут заглушить сигнал на больших расстояниях, а направленные комплексы теряют эффективность на дистанции в десятки километров.

В Институте изучения войны отмечают, что первые сообщения о применении BM-70 появились только 10 мая, однако уже сейчас эксперты предупреждают: Россия пытается создать новую модель воздушного террора против украинских городов.

